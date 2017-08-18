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Впервые на KMW — форум CoProduction Meetings состоится в партнерстве с международной платформой B2B DOC

Редакция Mediasat
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18 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 пройдет международный форум B2B Doc CoProduction Meetings, посвященный совместному производству документального контента. Форум организован в партнерстве с международной платформой   Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc).  

Программа мероприятия включает:

  • докладмеждународного эксперта на тему копродукции документального кино / презентацию кейса успешного совместного документального проекта;
  • питчингдокументальных проектов, имеющих потенциал для международной копродукции из разных стран (по предварительному отбору B2B Doc);
  • индивидуальные встречипредставителей проектов с потенциальными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве.

Специальными приглашенными международными экспертами станут десижн-мейкеры трех направлений:

  1. Продюсеры стран Балтии и Скандинавии,заинтересованные в участии в совместных проектах.
  2. Представители европейских образовательных платформ и программпо развитию и выведению на рынок документальных проектов из стран Восточной Европы.
  3. Продюсеры телеканалов Европы(commissioners), заинтересованные в копродукции и софинансировании. Эксперты дадут в аудитории свои отзывы о каждом из проектов, рекомендации по их развитию, непосредственно питчингу, а также обсудят возможное партнерство.

B2B Doc (Baltic to Black Sea Documentary Network) –  международная платформа, инициированная шведскими кинематографистами, с целью развития сотрудничества между документалистами Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении. В течении последних лет B2B Doc предоставляет разностороннюю поддержку в развитии документальных проектов, в том числе финансовую поддержку для проектов на ранней стадии развития.

 B2B DOC CoProduction Meetings – станет первой международной площадкой, на которой будут представлены проекты из большинства стран-членов B2B Doc. Зрители увидят документальные истории из разных уголков мира — сильные персонажи, захватывающие сюжеты и актуальная социальная составляющая. 

Обращаем ваше внимание на то, что форум B2B DOC CoProduction Meetings состоится на английском языке, перевод не предусмотрен. 

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации, количество мест ограничено. 

Заполнить заявку и подробно ознакомиться с программой можно на официальной странице мероприятия

B2B DOC CoProduction Meetings состоится 18 сентября, 13:00 – 17:00, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал PARIS

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