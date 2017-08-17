Через десять лет общая стоимость глобального рынка телевизионных приставок составит 46 миллиардов долларов, говорится в последнем докладе агентства Future Market Insights (FMI).

Авторы доклада «Рынок сет-топ-боксов: Глобальный анализ развития отрасли (2012-2016) и Оценка возможностей (2017-2027)» прогнозируют, что доходы рынка телеприставок в странах Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии (APEJ) и в США в совокупности составят более чем 55,7% доходов глобального рынка сет-топ-боксов в 2017 году.

Растущий спрос на 4K телевидение в США обеспечит рост рынка ТВ-приставок. В странах APEJ стимулом серьёзного роста рынка сет-топ-боксов станет расширение проникновения телевидения в сельские районы и городские агломерации.

Согласно прогнозам FMI стоимость мирового рынка приставок для просмотра телевидения к концу 2017 года составит примерно 22,2 миллиарда долларов, продолжив рост со среднегодовым темпом (CAGR) в 7.5% на протяжении всего исследуемого периода, достигнув к 2027 году отметки примерно в 46 миллиардов долларов.

Мировой рынок сет-топ-боксов сегментирован по принципу распределения типов продуктов (кабельные, спутниковые, приставки для IPTV и ОТТ) и качества отображения видео (SD и HD). Сегментный анализ показал следующее:

В 2017 году стоимость спутникового сегмента сет-топ-боксов оценивают примерно в 8,5 миллиарда долларов. При этом показатель CAGR в данном сегменте в ближайшие десять лет составит 8,1%.

Стоимость сегмента сет-топ-боксов для ОТТ в 2017 году оценивают в 3 миллиарда долларов, а в 2018 году она достигнет отметки в 3,4 миллиарда, что соответствует годовому росту в 12,2%.

Стоимость SD-сегмента рынка сет-топ-боксов в 2017 году оценивают в 5,4 миллиарда долларов при ожидаемом CAGR в ближайшие 10 лет на уровне 5.1%.

HD-сегмент рынка сет-топ-боксов оценивают в текущем году на уровне в 16,9 миллиарда долларов, а в 2018 году его стоимость по прогнозам должна составить 18,5 миллиарда долларов, что соответствует годовому росту в 9,7%.

В 2017 году стоимость американского рынка сет-топ-боксов по приблизительным подсчётам составляет 5,7 миллиарда долларов, а к концу 2027 должна достигнуть отметки в 9,9 миллиарда долларов. Согласно прогнозам, на американском рынке в период с 2017 по 2027 года появятся дополнительные возможности роста на 4,2 миллиарда долларов.

Рынок сет-топ-боксов в странах APEJ оценивают в 6,7 миллиарда долларов, а к концу 2027 его стоимость достигнет, согласно прогнозам, 16,7 миллиарда долларов. Таким образом, в период с 2017 по 2027 гг. возможности для дополнительного роста на рынке APEJ составят 10 миллиардов долларов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.