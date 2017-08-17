Divan.TV подписал договор с группой 1+1 медиа на ретрансляцию каналов Bolt и Star Cinema в форматах SD и HD. Они будут доступны для просмотра на всех устройствах в пакетах: «Оптимальный», «Престижный» и «VIP», на территории Украины. Также каналы можно будет просмотреть в записи «ТВ—Архива», в течение 7 дней.

Star Cinema – новый украинский фильмовый телеканал, эфир которого состоит из фильмов и сериалов производства компании Star Media. Такой канал подойдет для различной аудитории, с самым широким кругом интересов: любителей драм, исторических фильмов, детективов и отечественных боевиков. Star Cinema будет доступен в SD и HD качестве.

Bolt – телеканал с фильмами отечественного производства, ориентированный на мужскую аудиторию среднего возраста, с постоянно пополняемой библиотекой фильмов и телесериалов. Кроме того, зрителей ждет масса тематических программ о закулисье кинематографа, истории создания известных фильмов, обзоры мировых новинок и многое другое.

«В последнее время украинское кинопроизводство активно развивается, появляются новые телеканалы, которые могут с легкостью составить конкуренцию зарубежным. Divan.TV не стоит в стороне, а знакомит свою аудиторию с современными украинскими телеканалами. Думаю, что Bolt и Star Cinema понравятся нашим зрителям, и они по достоинству оценят их содержание», – комментирует появление новых каналов Дарья Лопата, специалист Divan.TV по работе с правообладателями.

«В борьбе за лидерство в условиях высококонкурентной борьбы среди провайдеров на первое место выходит качество предлагаемого зрителю контента. Подтверждением этого является новое соглашение 1+1 медиа с сервисом Divan.TV. Теперь к услуге провайдера добавились качественные премиальные фильмовые каналы отечественного производства, которые внесут новые краски в фильмовую линейку», − заявил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 медиа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.