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Apple TV

В следующем году компания Apple планирует выделить 1 миллиард долларов на производство 10 новых шоу.

Компания Apple готовит инструменты, которые должны ей помочь вести достойную борьбу на рынке видеоконтента, где конкуренция становится всё жёстче. На следующий год компания выделяет на эти цели 1 миллиард долларов.

О выделении данной суммы сообщило издание The Wall Street Journal, сославшись на неназванный источник и указав, что возможности и охват производителя iPhone и iPad позволят ему стать серьёзным игроком в этой конкурентной среде. По данным источников WSJ, в компании Apple планируют купить и произвести в общей сложности 10 телевизионных шоу.

Компании Apple, безусловно, придётся максимально использовать свои возможности для дистрибуции, поскольку другие крупные игроки сферы онлайнвидео тратят большие средства для привлечения на свои платформы самых популярных фильмов и телесериалов.

Инвестиции компании Amazon в сферу видео в 2017 году составили примерно 4,5 миллиарда долларов, согласно примерным подсчётам, опубликованным в начале текущего года аналитической компанией JPMorgan. Компания Netflix, в свою очередь, в текущем году потратит 6 миллиардов долларов на производство оригинального видеоконтента, а принадлежащая Time Warner компания HBO выделила на эти нужды около 2 миллиардов долларов.

Компания Apple уже имеет небольшой опыт в сфере производства оригинального контента: речь идёт о двух шоу – «Караоке в машине» (Carpool Karaoke) Джеймса Кордена и риалитишоу «Планета приложений» («Planet of the Apps»), посвящённая жизни разработчиков мобильных приложений.

Недавно компания Apple включила в свою команду двоих бывших топменеджеров компании Sony, которые должны помочь ей с разработкой стратегии в сфере видео и закупок контента. Во время своей работы в компании Sony Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург отчасти отвечали за разработку таких хитовых проектов, как «Во все тяжкие» и «Чужестранка».

Оригинальный контент становится залогом успеха в мире онлайнвидео. Как отмечается в публикации в WSJ, доля iTunes на рынке продаж и проката видео снижаетсяесли ещё пять лет тому компании принадлежала половина рынка, то в прошлом году её доля упала ниже 35%.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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