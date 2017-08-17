В следующем году компания Apple планирует выделить 1 миллиард долларов на производство 10 новых шоу.

Компания Apple готовит инструменты, которые должны ей помочь вести достойную борьбу на рынке видео—контента, где конкуренция становится всё жёстче. На следующий год компания выделяет на эти цели 1 миллиард долларов.

О выделении данной суммы сообщило издание The Wall Street Journal, сославшись на неназванный источник и указав, что возможности и охват производителя iPhone и iPad позволят ему стать серьёзным игроком в этой конкурентной среде. По данным источников WSJ, в компании Apple планируют купить и произвести в общей сложности 10 телевизионных шоу.

Компании Apple, безусловно, придётся максимально использовать свои возможности для дистрибуции, поскольку другие крупные игроки сферы онлайн—видео тратят большие средства для привлечения на свои платформы самых популярных фильмов и телесериалов.

Инвестиции компании Amazon в сферу видео в 2017 году составили примерно 4,5 миллиарда долларов, согласно примерным подсчётам, опубликованным в начале текущего года аналитической компанией JPMorgan. Компания Netflix, в свою очередь, в текущем году потратит 6 миллиардов долларов на производство оригинального видеоконтента, а принадлежащая Time Warner компания HBO выделила на эти нужды около 2 миллиардов долларов.

Компания Apple уже имеет небольшой опыт в сфере производства оригинального контента: речь идёт о двух шоу – «Караоке в машине» (Carpool Karaoke) Джеймса Кордена и риалити—шоу «Планета приложений» («Planet of the Apps»), посвящённая жизни разработчиков мобильных приложений.

Недавно компания Apple включила в свою команду двоих бывших топ—менеджеров компании Sony, которые должны помочь ей с разработкой стратегии в сфере видео и закупок контента. Во время своей работы в компании Sony Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург отчасти отвечали за разработку таких хитовых проектов, как «Во все тяжкие» и «Чужестранка».

Оригинальный контент становится залогом успеха в мире онлайн—видео. Как отмечается в публикации в WSJ, доля iTunes на рынке продаж и проката видео снижается – если ещё пять лет тому компании принадлежала половина рынка, то в прошлом году её доля упала ниже 35%.

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