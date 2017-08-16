Впервые правительство Таиланда получит частичный контроль над управлением и эксплуатацией нового спутника компании Thaicom, что даст ему возможность использовать доходы, получаемые от космической экономики, для нужд широкой общественности.

Спутник, работающий под управлением правительства, получит имя «национальный спутник» – вместо названия Thaicom 9, которое изначально дал ему единственный в стране оператор спутниковой связи.

Остальные спутники Thaicom в конечном итоге перейдут в новую систему управления спутниковым бизнесом.

«Государственное телекоммуникационное агентство CAT Telecom вероятно получит возможность управлять новым спутником и эксплуатировать его мощности», – заявил в интервью изданию Bangkok Post вице-премьер страны Праджин Джунтонг.

Новый государственный спутник, предназначенный для работы в орбитальной позиции 119.5 восточной долготы, будет запущен компанией Thaicom в 2019 году.

Праджин заявил, что данный шаг является частью новых базовых правил ведения бизнеса в сфере спутниковых технологий, которые были разработаны Таиландом для направления доходов космической экономики на нужды людей.

В соответствии с решением, принятым Национальным комитетом регулирования спутниковой политики Таиланда, который на протяжении двух последних недель возглавляет Праджин, CAT инвестирует часть средств, необходимых для запуска спутника, и сможет управлять им.

По словам Праджина, CAT передаст детали по альтернативной структуре управление для обсуждения членами комитета до конца текущего месяца. По его словам, предприятие также будет оказывать влияние на инвестиционный бюджет проекта.

В соответствии с принятым в 2016 году решением правительства, спутники Thaicom 7 и Thaicom 8 должны работать в рамках прежней концессионной системы – вместо схемы лицензирования. В то же время, после 2016 года спутники будут работать в рамках новой бизнес-структуры.

В настоящее время спутники Thaicom управляются в рамках режима лицензирования одноимённой компанией. Компания Thaicom является филиалом InTouch Holdings Plc – крупнейшего телекоммуникационного конгломерата в стране и владельца компании AIS, являющейся крупнейшим в стране мобильным оператором.

Компания Thaicom, ранее известная как Shin Satellite Co, изначально была основана бывшим премьер-министром страны по имени Таксин Шинаватра.

Сегодня в управлении Thaicom на основе режима концессии находятся три спутника: Thaicom 4 (iPSTAR), спутник широкополосной связи; а также Thaicom 5 и Thaicom 6, два вещательных спутника.

Спутник Thaicom 4 находится в орбитальной позиции 119.5 восточной долготы, а спутник Thaicom 5 расположен в орбитальной позиции 78.5 восточной долготы. Срок действия концессии Министерства цифровой экономики и общества на управление данными спутниками истекает в 2021 году.

Компания Thaicom изучала возможность заключения соглашения с международной компанией, которое позволило ей построить спутник Thaicom 9. Данный космический аппарат должен быть запущен на орбиту в 2019 году, дабы заменить Thaicom 4. План также предусматривает постройку и запуск спутника Thaicom 10 для замены аппарата Thaicom 5.

Однако в прошлом году в компании Thaicom приостановили реализацию плана на фоне новостей о том, что правительство страны начало работу, направленную на усовершенствование структуры управления спутниковым бизнесом. Представители компании Thaicom и правительства провели несколько раундов переговоров, но пока не пришли к соглашению о новой структуре управления бизнесом.

Высокопоставленный представитель CAT, попросивший не называть его имя, сообщил о существовании трёх альтернативных вариантов развития ситуации по новому спутнику: CAT управляет спутником при участии частного сектора и на условиях совместного инвестирования; создание акционерной компании на основе Закона о государственно-частных предприятиях; либо частная компания (Thaicom) управляет спутником, при этом CAT выкупает 30% его транспондеров, перенаправляя затем доходы от их эксплуатации на нужды общества.

В случае если CAT будет управлять проектом, то он должен будет начать совместно с Министерством цифровой экономики процесс резервирования орбитальной позиции для спутника через Международный союз электросвязи (ITU). ITU отвечает за выделение для спутников орбитальных позиций в космосе.

«Впрочем, CAT будет участвовать и в реализации любых альтернативных проектов, поскольку это решение правительства», – добавил источник.

CAT принадлежат три наземных спутниковых станции на территории Таиланда – в Нотхабури, Чон-Бури и Удон-Тхани.

Генеральный секретарь комиссии Национальной цифровой экономики и общества Вуннапорн Девахастин признал, что новый спутник, который планируется запустить в орбитальную позицию 119.5 восточной долготы, будет носить название «Национальный спутник», а не Thaicom 9.

Также стало известно о переговорах между представителями правительства Таиланда и компании Thaicom относительно определения способа выплат в свете принятого в 2016 году правительством страны решения, согласно которому управление спутниками Thaicom 7 и Thaicom 8 должно будет вновь осуществляться на основании прежней системы концессии, а не режима лицензирования.

По мнению правительства, компания Thaicom должна выплачивать ежегодный концессионный сбор за право эксплуатации спутников Thaicom 7 и Thaicom 8 в размере 20,5%, что является резким скачком в сравнении с 5,75%, которые компания платит в рамках системы лицензирования.

Эксплуатация спутников Thaicom 7 и Thaicom 8 осуществляется в рамках единой лицензии, выданной Национальной комиссией по вопросам телерадиовещания и телекоммуникаций (NBTC). При этом, как было сказано выше, лицензионный сбор составляет 5,75%.

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