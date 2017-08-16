Домой Новости В ближайшее время на орбиту могут запустить спутник для транзакций биткоинов

В ближайшее время на орбиту могут запустить спутник для транзакций биткоинов

Борис Скуратовский
-
73
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Bitcoin / Биткоин

В сообществе пользователей киптовалют начали циркулировать слухи о новом продукте компании Blockstream, который, по словам её представителей, должен появиться в самое ближайшее время.

В своём тизер-видео, посвящённом данному проекту, компания Blockstream заявляет о желании «обеспечить подключение всех жителей планеты» на фоне ограниченного проникновения интернета и ещё более ограниченной свободы в сети.

В видеоролике мы видим спутник, вращающийся вокруг Земли, а также некоторые базовые сведения о биткоинах. Исходя из этого, пользователи социальных сетей начали высказывать мнения о том, что транзакции биткоинов будут передаваться через спутник, – отмечают в CoinTelegraph.

«Илон Маск и компания SpaceX совершают революцию в сфере космических полётов, а компания Blockstream сделает то же самое в области биткоинов. Это будет очень скоро», – написал в своём Твиттере со ссылкой на видео научный руководитель компании Самсон Мау.

Пользователи уже начали интересоваться у поисковиков – существует ли какая-либо официальная связь между компаниями Blockstream и SpaceX; как известно, последняя планирует к 2019 году запустить в космос тысячи спутников.

Мау также написал, что дополнительная информация по этой теме появится «очень скоро», не указав при этом чётких временных рамок.

Идея запуска в космос биткоин-спутника не является чем-то кардинально новым. В 2014 году нечто похожее пытался реализовать в рамках проекта Схема BitSat разработчик Core Джеф Гарцик, однако затея не удалась, и более к ней он не возвращался.

В компании Blockstream работает несколько известных фигур системы биткоин, некоторые из них – как Люк-младший и Грег Максвелл также работают над вопросом технической целостности криптовалюты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияВ 2025 году услугами 5G-связи будут пользоваться 1,4 млрд абонентов
Следующая публикацияАналитик: принятие компанией Apple кодека H.265/HEVC увеличит стоимость компрессии
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА