В ближайшее время на орбиту могут запустить спутник для транзакций биткоинов

В сообществе пользователей киптовалют начали циркулировать слухи о новом продукте компании Blockstream, который, по словам её представителей, должен появиться в самое ближайшее время.

В своём тизер-видео, посвящённом данному проекту, компания Blockstream заявляет о желании «обеспечить подключение всех жителей планеты» на фоне ограниченного проникновения интернета и ещё более ограниченной свободы в сети.

В видеоролике мы видим спутник, вращающийся вокруг Земли, а также некоторые базовые сведения о биткоинах. Исходя из этого, пользователи социальных сетей начали высказывать мнения о том, что транзакции биткоинов будут передаваться через спутник, – отмечают в CoinTelegraph.

«Илон Маск и компания SpaceX совершают революцию в сфере космических полётов, а компания Blockstream сделает то же самое в области биткоинов. Это будет очень скоро», – написал в своём Твиттере со ссылкой на видео научный руководитель компании Самсон Мау.

Пользователи уже начали интересоваться у поисковиков – существует ли какая-либо официальная связь между компаниями Blockstream и SpaceX; как известно, последняя планирует к 2019 году запустить в космос тысячи спутников.

Мау также написал, что дополнительная информация по этой теме появится «очень скоро», не указав при этом чётких временных рамок.

Идея запуска в космос биткоин-спутника не является чем-то кардинально новым. В 2014 году нечто похожее пытался реализовать в рамках проекта Схема BitSat разработчик Core Джеф Гарцик, однако затея не удалась, и более к ней он не возвращался.

В компании Blockstream работает несколько известных фигур системы биткоин, некоторые из них – как Люк-младший и Грег Максвелл также работают над вопросом технической целостности криптовалюты.

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