Аналитик: принятие компанией Apple кодека H.265/HEVC увеличит стоимость компрессии

Обычно принятие компанией Apple видео-кодека H.265/HEVC для iOS 11 рассматривают как позитивный шаг, который позволит уменьшить размеры файлов и потоковый битрейт при сохранении качества картинки. Однако, данное решение также способствует фрагментированию рынка кодеков и стимулирует рост стоимости компрессии.

Такой аргумент выдвинул аналитик компании Frost & Sullivan Дэн Рэйбёрн, ссылаясь на параллельное использование кодека VP9 для Android и ожидаемое появление кодека AV1 от Alliance for Open Media.

«Конечным результатом станет большая фрагментация рынка кодеков, которая приведёт к тому, что владельцам контента вскоре придётся думать над тем, стоит ли им обеспечивать поддержку трёх кодеков (H.264, H.265 и VP9) вместо кодека H.264 и ожидаемого в 2019 году AV1», – заявил Рэйбёрн в своём блоге на Streaming Media.

С появлением новых кодеков – таких, как H.265 и VP9, требующих в пять раз больших затрат на обслуживание в силу их сложности, вещатели начнут сталкиваться с серьёзным ростом стоимости компрессии, – отмечает Рэйбёрн. А кодек AV1, как указывает аналитик, предусматривает 20-кратное увеличение серверной стоимости. И это только начало.

«Если вы учтёте все переменные и произведёте несложные математические подсчёты, вы сможете легко убедиться в том, что в ряде случаев стоимость компрессии в ближайшие несколько лет может увеличиться в 500 раз по мере появления новых кодеков, увеличения качества картинки, появления видео с обзором в 360 градусов и общего увеличения спроса», – говорит Рэйбёрн.

Это увеличение необходимых компьютерных мощностей будет смягчено путём применения технологии программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) в публичных облаках.

Также Рэйбёрн указывает на то, что программное обеспечение для компрессии, такое как x265, включает в себя предварительные настройки, позволяющие пользователям «изменять» вычислительные требования в соответствии с размером компрессируемого видео.

«x265 может давать результаты очень высокого качества при выборе установки «очень медленно»», – объясняет Рэйбёрн.

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