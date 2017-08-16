Число абонентов 5G-сетей телекоммуникационных компаний достигнет 1,4 миллиарда при неясной ситуации относительно прибыльности.

К 2025 году общее количество 5G подключений во всём мире достигнет отметки в 1,4 миллиарда при 1 миллионе в 2019 – первом году коммерческой эксплуатации технологии, что будет представлять собой рост в 232%, сообщает агентство Juniper Research.

В докладе, подготовленном исследовательским агентством, говорится, что операторы будут вынуждены продолжать развёртывать сети 5G, не получая особых доходов от новейших технологий мобильной связи.

Компании China Mobile, Verizon, AT&T, DT, SK Telecom, SoftBank и целый ряд других готовятся к пришествию 5G в надежде получать дополнительный доход от предоставления новых услуг и уменьшить зависимость от услуг голосовой связи.

В докладе говорится, что фиксированные широкополосные беспроводные 5G сети должны оправдывать ожидания в сценариях реального мира, чтобы конкурировать с оптико-волоконными широкополосными сетями.

Наибольшее количество 5G подключений в 2025 году будет в трёх странах – в Китае, в США и в Японии. На долю этих стран к 2025 году будет приходиться 55% всех 5G подключений.



На долю одних только Соединённых Штатов к 2025 году будет приходиться более 30% от всех подключений объектов интернета вещей (IoT) через 5G, а также наибольшее количество фиксированных подключений к беспроводным 5G сетям и подключений автомобилей.

В докладе ничего не говорится о возможностях для 5G на телекоммуникационном рынке Индии, где работают компании Vodafone и Airtel. Компания Vodafone активно развивает бизнес в сфере Интернет вещей по всему миру. Bharti Airtel объявила о сотрудничестве с Nokia для развития 5G.

Средние показатели выручки, получаемой от одного подключения (ARPC) в секторе коммерческих приложений Интернета вещей будут выглядеть весьма скромно – даже в случае смарт-городов и системы электронного здравоохранения – из-за низких требований к передаче данных и номинальным рабочим циклам.

Операторам телекоммуникаций придётся разрабатывать новые бизнес-модели для минимизации затрат на обслуживание сетей, включая программные решения для управления различными запросами отдельных 5G IoT подключений.

Решающую роль для компенсации столь разочаровывающих перспектив сыграет максимизация доходов от подключений к фиксированным беспроводным 5G сетям, при этом ARPC по прогнозам до 2025 года останется на уровне чуть выше 50 долларов.

«Операторам и поставщикам оборудования следует активно тестировать свои сети в условиях реальной среды, добиваясь скоростей, которые позволят им конкурировать с оптико-волоконными службами, – говорит автор доклада Сэм Баркер. – Сети, которые смогут обеспечить наиболее высокие показатели скорости передачи данных и наибольшую надёжность будут иметь наивысшие показатели ARPC, что позволит операторам ускорить возврат инвестиций в 5G».

Напомним, по прогнозам Strategy Analytics первые смартфоны с поддержкой 5G-технологии появятся на рынке в 2019 году.

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