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Консорциум DVB утвердил спецификацию для субтитров нового поколения

Борис Скуратовский
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Управляющий орган DVB утвердил новую спецификацию технологии субтитрования, позволяющую передавать субтитры нового поколения в транспортных потоках вещательного телевидения.

Новая спецификация основана на синхронизированном по времени языке разметки текста W3C (Timed Text Markup Language, TTML), согласно информации DVB, и дополняет решения для субтитрования на основе растровых изображений, которые используются на протяжении более 20 лет.

Субтитры на основе TTML изначально были выбраны консорциумом DVB для доставки услуг через Интернет с использованием профиля DVB технологии передачи данных с адаптивным битрейтом в формате MPEG DASH в качестве эффективного решения для стандартов разрешения SD, HD и даже UHD.

По информации органа стандартизации вещательных технологий, субтитры TTML получают всё большую поддержку, в том числесо стороны органов стандартизации ARIB, ATSC, EBU, SMPTE, ISO/MPEGв рамках спецификации Common Media Application Format и многих других технологий, включая спецификацию таких платформ, как HbbTV.

Новая спецификация позволит провайдерам перейти со временем на общий формат субтитров TTML для служб эфирного вещания и доставки контента через Интернет.

Председатель технического модуля DVB Кевин Мюррей говорит: «Утверждение спецификации TTML для транспортного потока добавляет очень важный компонент в общую спецификацию DVB, обеспечивая в первую очередь поддержку субтитров UHD. Это решение также обеспечивает наличие общего механизма субтитрования между транспортным потоком и передаваемым DASH контентом, а также, будучи текстовым форматом, открывает множество новых возможностей для расширения доступности услуг».

Председатель консорциума DVB Питер МакАвок комментирует: «Службы доступа, связанные с новой спецификацией DVB, являются краеугольным камнем услуг в сфере медиа. Существующая спецификация DVB для субтитрования на основе растрового текста получила дополнение, которое облегчит размещение субтитров на различных платформах и поможет DVB отвечать на постоянно растущий спрос на доступный контент на различных платформах».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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