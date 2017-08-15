Консорциум DVB утвердил спецификацию для субтитров нового поколения

Управляющий орган DVB утвердил новую спецификацию технологии субтитрования, позволяющую передавать субтитры нового поколения в транспортных потоках вещательного телевидения.

Новая спецификация основана на синхронизированном по времени языке разметки текста W3C (Timed Text Markup Language, TTML), согласно информации DVB, и дополняет решения для субтитрования на основе растровых изображений, которые используются на протяжении более 20 лет.

Субтитры на основе TTML изначально были выбраны консорциумом DVB для доставки услуг через Интернет с использованием профиля DVB технологии передачи данных с адаптивным битрейтом в формате MPEG DASH в качестве эффективного решения для стандартов разрешения SD, HD и даже UHD.

По информации органа стандартизации вещательных технологий, субтитры TTML получают всё большую поддержку, в том числе – со стороны органов стандартизации ARIB, ATSC, EBU, SMPTE, ISO/MPEG – в рамках спецификации Common Media Application Format и многих других технологий, включая спецификацию таких платформ, как HbbTV.

Новая спецификация позволит провайдерам перейти со временем на общий формат субтитров TTML для служб эфирного вещания и доставки контента через Интернет.

Председатель технического модуля DVB Кевин Мюррей говорит: «Утверждение спецификации TTML для транспортного потока добавляет очень важный компонент в общую спецификацию DVB, обеспечивая в первую очередь поддержку субтитров UHD. Это решение также обеспечивает наличие общего механизма субтитрования между транспортным потоком и передаваемым DASH контентом, а также, будучи текстовым форматом, открывает множество новых возможностей для расширения доступности услуг».

Председатель консорциума DVB Питер МакАвок комментирует: «Службы доступа, связанные с новой спецификацией DVB, являются краеугольным камнем услуг в сфере медиа. Существующая спецификация DVB для субтитрования на основе растрового текста получила дополнение, которое облегчит размещение субтитров на различных платформах и поможет DVB отвечать на постоянно растущий спрос на доступный контент на различных платформах».

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