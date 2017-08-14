Оператор анонсирует запуск коммерческой гигабитной LTE—сети при участии компаний Nokia, Qualcomm и Sony.

В компании MegaFon заявили о том, что она стала одним из первых операторов в Европе, сумевших добиться гигабитной скорости передачи данных в своей коммерческой сети LTE.

Компания продемонстрировала в Москве передачу данных с пиковой скоростью в 979 Мбит/сек. Директор московского отделения компании MegaFon Алексей Семёнов отмечает: «Мы подготовили инфраструктуру и максимально использовали принадлежащий компании уникальный частотный ресурс».

Для проведения демонстрации компания MegaFon использовала оборудование базовой станции Nokia и объединила три несущие (шириной в 20 МГц каждая) – одну в диапазоне 1,8 ГГц и две в диапазоне 2,6 ГГц. Тест проводился с использованием смартфона Xperia XZ Premium производства компании Sony, в котором установлен модем Qualcomm Snapdragon X16 LTE.

«Все функции оборудования, произведённого нашими коллегами из компаний Sony, Qualcomm Technologies и Nokia, можно использовать лишь в коммерческой сети MegaFon», – говорит Семёнов.

Вице—президент компании Qualcomm Europe по вопросам развития бизнеса Юлия Клебанова говорит: «Гигабитная LTE сеть предлагает качественно новый уровень устойчивости связи и скорости скачивания данных для наших клиентов, использующие флагманские модели смартфонов, собранных на базе мобильной платформы Snapdragon 835. Появление гигабитной LTE сети окажет влияние и на остальных абонентов: независимо от того, какое оборудование они используют, их также ожидает увеличение скоростей».

Семёнов напомнил, что всего год назад компания MegaFon продемонстрировала в Москве передачу данных на скорости в 450 Мбит/сек.: «Наша компания продолжает разрабатывать инновационные решения, позволяющие нашим абонентам пользоваться самыми современными услугами сети. Для нас это не просто рекорд; это уникальные возможности для наших абонентов и стратегическая игра ради внедрения инновационных технологий».

Вице—президент компании Nokia Деметрио Руссо, курирующий рынок Восточной Европы, заявил: «Данная демонстрация – это очередной шаг на пути к запуску 5G сети от компании MegaFon».

С этой мыслью соглашается и Юлия Клебанова. «Гигабитная сеть LTE открывает возможности для запуска 5G, – говорит она. – Мы рады тому, что Россия вошла в число тех европейских стран, где успешно развиваются гигабитные LTE сети и внедряются совместимые с ними устройства».

Ранее в этом году в компании MegaFon заявляли об установлении мирового рекорда скорости в нисходящем канале мобильной сети во время эксперимента, проведённого совместно с Huawei. За последние несколько недель гигабитную скорость в сетях LTE продемонстрировали также американская компания Verizon и итальянская компания TIM. В компании Verizon использовали оборудование производства Ericsson и Qualcomm. В компании TIM применяли смартфоны производства Asus, в которых также установлены чипы Snapdragon 835 от Qualcomm, и сетевое оборудование от компании Ericsson.

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