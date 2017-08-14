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Любителей «мультяшной» классики от кинокомпании Disney ждёт грандиозное возвращение: на телеканале Disney XD вскоре состоится премьера продолжения известного приключенческого мультсериала «Утиные истории» (DuckTales), оригинальная версия которого вышла на экраны три десятка лет тому!

В субботу, 12 августа, в преддверии запуска новых серий «Утиных историй» зрителям канала Disney XD был представлен часовой телевизионный фильм, посвящённый мультсериалу, который транслировался 24 раза подряд, начиная с полуночи. То есть, на протяжении всего дня.

Новые серии «Утиных историй» начнут регулярно выходить на канале в субботу, 23 сентября.

Ремейка «Утиных историй» с огромным нетерпением ожидало целое поколение его поклонников, выросшее на мультсериале. В их числеисполнительный продюсер новых серий, Мэтт Янгберг, а также сопродюсер и редактор по сценарию Франсиско Ангонес, который настолько сильно любит оригинальный мультсериал, что даже использовал слова из его тематической песенки на своей свадьбе!

Напомним, впервые Disney анонсировала выпуск новых серий популярного мультсериала конца 80х «Утиные истории» в феврале 2015 года.

Opening Theme | DuckTales | Disney XD
01:13
DuckTales First Look | DuckTales | Disney XD
01:42
You Better Duck!| DuckTales | Disney XD
00:30
New Adventure | DuckTales | Disney XD
00:45

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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