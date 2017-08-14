Любителей «мультяшной» классики от кинокомпании Disney ждёт грандиозное возвращение: на телеканале Disney XD вскоре состоится премьера продолжения известного приключенческого мультсериала «Утиные истории» (DuckTales), оригинальная версия которого вышла на экраны три десятка лет тому!

В субботу, 12 августа, в преддверии запуска новых серий «Утиных историй» зрителям канала Disney XD был представлен часовой телевизионный фильм, посвящённый мультсериалу, который транслировался 24 раза подряд, начиная с полуночи. То есть, на протяжении всего дня.

Новые серии «Утиных историй» начнут регулярно выходить на канале в субботу, 23 сентября.

Ремейка «Утиных историй» с огромным нетерпением ожидало целое поколение его поклонников, выросшее на мультсериале. В их числе – исполнительный продюсер новых серий, Мэтт Янгберг, а также сопродюсер и редактор по сценарию Франсиско Ангонес, который настолько сильно любит оригинальный мультсериал, что даже использовал слова из его тематической песенки на своей свадьбе!

Напомним, впервые Disney анонсировала выпуск новых серий популярного мультсериала конца 80—х «Утиные истории» в феврале 2015 года.

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