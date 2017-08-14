Согласно прогнозу, сделанного авторами опубликованного в воскресенье доклада, подготовленного занимающейся исследованиями рынка компанией Strategy Analytics, смартфоны, совместимые с мобильными сетями пятого поколения, появятся на рынке в 2019 году. При этом активно продаваемые сегодня 4G совместимые смартфоны останутся в мейнстриме до 2022 года.

«Мы прогнозируем, что первые модели 5G совместимых смартфонов начнут появляться в продаже с 2019 года, однако, стремительный рост объёмов их продаж начнётся лишь в 2021 году, – пишет в отчёте аналитик Strategy Analytics Ивэнь Ву. – 4G-стандарт занял место ведущего в мире эфирного интерфейса для смартфонов в 2015 году, вытеснив с этой позиции стандарт 3G. И такое положение вещей сохранится до 2022 года».

В докладе также говорится, что 2G совместимые смартфоны начнут быстро отходить в прошлое по мере того, как производители чипсетов и мобильных устройств будут переходить на новые технологии беспроводной связи, а также в процессе долгосрочной эволюции.

Ещё один сотрудник исследовательского института, Борис Методиев, прогнозирует, что в период с 2018 по 2022 год мировые продажи LTE-совместимых мобильных устройств вырастут на 30%.

По итогам анализа развития ситуации в 88 странах Методиев пришёл к выводу, что крупнейшими 4G-рынками станут Китай, Соединённые Штаты и Индия. При этом Южная Корея и Япония станут странами с наиболее развитыми и современными технологиями.

«Мы ожидаем, что коммерческие 5G-сети появятся не ранее 2019 года, однако существующая сегодня инфраструктура 4G продолжит предоставлять пользователям важнейшие услуги», – говорит чиновник, работающий в сфере связи в Сеуле.

Корейские операторы мобильной связи активно работают над запуском в стране первой 5G-сети. Компания KT надеется начать предоставлять подобные услуги к Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Компания SK Telecom объявила тендер на покупку оборудования для 5G-сетей от мировых производителей, что является важным шагом на пути к запуску 5G.

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