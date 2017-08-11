Стартовая цена частот в диапазоне 1800 МГц составит 3 , 975 млрд грн.

Кабинет министров Украины утвердил условия проведения в IV квартале 2017 – I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн.

Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства.

Данное постановление предусматривает право приоритетного выкупа первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц тремя сотовыми операторами – компаниями «Киевстар», Vodafone и lifecell.

«Есть предложение поддержать решение, обеспечить абсолютно открытый публичный аукцион и самое главное – возможность развития связи четвёртого поколения», – заявил премьер—министр Украины Владимир Гройсман.

Отметим, что Украина едва ли не одна из последних стран Европы, которые до сих пор не перешли на четвертое поколение мобильной связи.

Стартовая стоимость 4G—лицензий в диапазоне 1800 МГц составит 981,481 тысячи гривен за 1 МГц в одном регионе.

Срок действия таких лицензий составит 15 лет.

«1800 МГц – это оптимальный диапазон и за выдачу таких лицензий Украина получит 4 млрд гривен в государственный бюджет», – заявил вице—премьер—министр Степан Кубив.

По словам главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александра Животовского, тендер по диапазону 1800 МГц запланирован на IV квартал 2017 года, но состоится, вероятнее всего, в I квартале 2018.

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