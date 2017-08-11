Данные опроса: Более половины норвежцев недовольны переходом страны на цифровое радиовещание

Недавно исследовательская компания Ipsos по поручению норвежской газеты Dagbladet провела опрос населения по поводу отношения к цифровизации радио. Для вещателей, наблюдающих за данным процессом издалека, в результатах опроса нет ничего особо радостного: 24% респондентов заявили о том, что они рады переходу от аналога к DAB; 60% заявили, что их данный переход не радует; а ещё 16% не смогли определиться, – сообщает radionytt.no.

В Digital radio Norway склонны считать, что эти цифры всё же не говорят о том, что большинство норвежцев настроено против DAB; более вероятным кажется то, что эти люди хотели бы иметь одновременно доступ как к FM, так и к DAB. Особенно, когда речь идёт о прослушивании радио в автомобиле.

«Многих раздражает сама мысль о необходимости установки в салоне авто адаптера или другого оборудования», – заявил директор Digital Radio Norway Оле Юрген Торвмарк.

Пока продолжается переходный период, общественный вещатель Норвегии – компания NRK – занимается закупкой и установкой дополнительных передатчиков.

«Мы устанавливаем и настраиваем новые передатчики для улучшения общего охвата территории, – говорит директор отдела радиовещания в NRK Петер Хокс. Он является одним из тех, кто активно работает над реализацией плана по улучшению покрытия страны сигналом цифрового DAB радио.

«Мы устанавливаем новые передатчики там, где на таковую необходимость указывают результаты контрольных измерений… а иногда – проанализировав обратную связь, получаемую от слушателей», – цитирует Петера Хокса издание nyhetstrommet.no.

Цифровая радиосеть компании NRK, вещающая в стандарте DAB, охватывает территорию, на которой проживает, по меньшей мере, 99,7% населения страны. Требованием правительства был охват цифровым вещанием 99,5% населения Норвегии.

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