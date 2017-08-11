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Данные опроса: Более половины норвежцев недовольны переходом страны на цифровое радиовещание

Борис Скуратовский
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Изобретение радио

Недавно исследовательская компания Ipsos по поручению норвежской газеты Dagbladet провела опрос населения по поводу отношения к цифровизации радио. Для вещателей, наблюдающих за данным процессом издалека, в результатах опроса нет ничего особо радостного: 24% респондентов заявили о том, что они рады переходу от аналога к DAB; 60% заявили, что их данный переход не радует; а ещё 16% не смогли определиться, – сообщает radionytt.no.

В Digital radio Norway склонны считать, что эти цифры всё же не говорят о том, что большинство норвежцев настроено против DAB; более вероятным кажется то, что эти люди хотели бы иметь одновременно доступ как к FM, так и к DAB. Особенно, когда речь идёт о прослушивании радио в автомобиле.

«Многих раздражает сама мысль о необходимости установки в салоне авто адаптера или другого оборудования», – заявил директор Digital Radio Norway Оле Юрген Торвмарк.

Пока продолжается переходный период, общественный вещатель Норвегии – компания NRK – занимается закупкой и установкой дополнительных передатчиков.

«Мы устанавливаем и настраиваем новые передатчики для улучшения общего охвата территории, – говорит директор отдела радиовещания в NRK Петер Хокс. Он является одним из тех, кто активно работает над реализацией плана по улучшению покрытия страны сигналом цифрового DAB радио.

«Мы устанавливаем новые передатчики там, где на таковую необходимость указывают результаты контрольных измерений… а иногда – проанализировав обратную связь, получаемую от слушателей», – цитирует Петера Хокса издание nyhetstrommet.no.

Цифровая радиосеть компании NRK, вещающая в стандарте DAB, охватывает территорию, на которой проживает, по меньшей мере, 99,7% населения страны. Требованием правительства был охват цифровым вещанием 99,5% населения Норвегии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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