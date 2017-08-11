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Цены на все ЖКпанели (LCD) начали снижаться ещё в июне и в настоящее время мы можем говорить о тенденции к их заметному падению в августе, – говорится в новом отчёте, подготовленном WitsViewподразделением TrendForce.

Если говорить о конкретных категориях таких телевизоров, которые затронуло падение цен, то это, в первую очередь, модели с диагональю 65 и 55 дюймов, а также модели со средней диагональюот 40 до 43 дюймов.

Исследование, проведённое WitsView, показывает, что рынок панелей ожидал падения цен ещё в июле, однако, на тот момент ещё не было консенсуса относительно конкретных показателей этого падения. С другой стороны, в третьем квартале наблюдается быстрый рост общих производственных мощностей индустрии производства панелей, а прогнозы относительно спроса на панели в четвёртом квартале попрежнему достаточно размыты. Поэтому большинство покупателей панелей не торопятся с принятием решений в процессе переговоров, ожидая резкой коррекции цен в сторону их снижения.

Ранее, во втором квартале, производителям панелей удавалось удерживать высокие цены, несмотря на намёки о возможном снижении от участников переговоров, в силу разницы в умении торговаться между различными покупателями. Более того, производители панелей предлагали отдельным клиентам субсидии на развитие рынка в качестве альтернативы снижению цен. Такая практика помогает поставщикам создавать видимость сохранения высоких цен при уменьшении ценового давления на клиентов. Субсидии также побуждают клиентов размещать более крупные заказы, а также укреплять партнёрских отношения с поставщиками.

Тем не менее попытки при помощи подобных ухищрений замедлить падение цен стали менее эффективными в третьем квартале, поскольку рынок в настоящее время благоприятствует покупателям в целом. Следовательно, в ближайшем будущем стоимость панелей будет и далее снижаться.

Кроме того, отдельные производители панелей, желая обеспечить стабильный спрос на свою продукцию в будущем, предлагают брендам, производящим телевизоры, специальные условия соглашений к распродажам в Чёрную пятницу. Такие соглашения повышают уверенность покупателей панелей и укрепляют их позиции при проведении переговоров. Несмотря на то, что отдельные покупатели могут несколько преувеличивать возможности, даваемые этими «сделками Чёрной пятницы», в целом подобная информация усиливает ожидания брендов, производящих телевизоры, связанные с дальнейшим резким падением цен.

В WitsView прогнозируют в августе заметное снижение цен в сравнении с июлем на панели самых различных размеров: цены на панели с диагональю 65 дюймов должны снизиться на 57%, на панели с диагональю 55 дюймовна 46%, на панель диагональю 4950 дюймовна 45%, на панели с диагональю 4043 дюймана 46%, а на панели с диагональю 32 дюйма цены могут снизиться на 23%.

Если говорить о сегменте ЖКпанелей для мониторов, то здесь в начале августа спрос немного вырос по причине сезонного увеличения активности закупок, однако, цены в этой категории не являются устойчивыми изза влияния, оказываемого рынком телевизионных панелей. В подготовленном WitsView прогнозе касательно цен на панели для мониторов в августе отмечается, что по сегментам основных диагоналей экранов в этой категории будет наблюдаться падение цен в среднем на 11,5 доллара в сравнении с предыдущим месяцем. На рынке ЖКпанелей для ноутбуков в августе спрос будет подогреваться ростом закупок в преддверии начала очередного учебного года, а также будет относительно стабильным в сравнении с предыдущим месяцем. Цены на панели для TNноутбуков в августе немного упадут в сравнении с июлемв среднем на 0,10,2 доллара, а цены на панели для IPSноутбуков, согласно прогнозам, упадут на 0,20,3 доллара.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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