Цены на все ЖК—панели (LCD) начали снижаться ещё в июне и в настоящее время мы можем говорить о тенденции к их заметному падению в августе, – говорится в новом отчёте, подготовленном WitsView – подразделением TrendForce.

Если говорить о конкретных категориях таких телевизоров, которые затронуло падение цен, то это, в первую очередь, модели с диагональю 65 и 55 дюймов, а также модели со средней диагональю – от 40 до 43 дюймов.

Исследование, проведённое WitsView, показывает, что рынок панелей ожидал падения цен ещё в июле, однако, на тот момент ещё не было консенсуса относительно конкретных показателей этого падения. С другой стороны, в третьем квартале наблюдается быстрый рост общих производственных мощностей индустрии производства панелей, а прогнозы относительно спроса на панели в четвёртом квартале по—прежнему достаточно размыты. Поэтому большинство покупателей панелей не торопятся с принятием решений в процессе переговоров, ожидая резкой коррекции цен в сторону их снижения.

Ранее, во втором квартале, производителям панелей удавалось удерживать высокие цены, несмотря на намёки о возможном снижении от участников переговоров, в силу разницы в умении торговаться между различными покупателями. Более того, производители панелей предлагали отдельным клиентам субсидии на развитие рынка в качестве альтернативы снижению цен. Такая практика помогает поставщикам создавать видимость сохранения высоких цен при уменьшении ценового давления на клиентов. Субсидии также побуждают клиентов размещать более крупные заказы, а также укреплять партнёрских отношения с поставщиками.

Тем не менее попытки при помощи подобных ухищрений замедлить падение цен стали менее эффективными в третьем квартале, поскольку рынок в настоящее время благоприятствует покупателям в целом. Следовательно, в ближайшем будущем стоимость панелей будет и далее снижаться.

Кроме того, отдельные производители панелей, желая обеспечить стабильный спрос на свою продукцию в будущем, предлагают брендам, производящим телевизоры, специальные условия соглашений к распродажам в Чёрную пятницу. Такие соглашения повышают уверенность покупателей панелей и укрепляют их позиции при проведении переговоров. Несмотря на то, что отдельные покупатели могут несколько преувеличивать возможности, даваемые этими «сделками Чёрной пятницы», в целом подобная информация усиливает ожидания брендов, производящих телевизоры, связанные с дальнейшим резким падением цен.

В WitsView прогнозируют в августе заметное снижение цен в сравнении с июлем на панели самых различных размеров: цены на панели с диагональю 65 дюймов должны снизиться на 5—7%, на панели с диагональю 55 дюймов – на 4—6%, на панель диагональю 49—50 дюймов – на 4—5%, на панели с диагональю 40—43 дюйма – на 4—6%, а на панели с диагональю 32 дюйма цены могут снизиться на 2—3%.

Если говорить о сегменте ЖК—панелей для мониторов, то здесь в начале августа спрос немного вырос по причине сезонного увеличения активности закупок, однако, цены в этой категории не являются устойчивыми из—за влияния, оказываемого рынком телевизионных панелей. В подготовленном WitsView прогнозе касательно цен на панели для мониторов в августе отмечается, что по сегментам основных диагоналей экранов в этой категории будет наблюдаться падение цен в среднем на 1—1,5 доллара в сравнении с предыдущим месяцем. На рынке ЖК—панелей для ноутбуков в августе спрос будет подогреваться ростом закупок в преддверии начала очередного учебного года, а также будет относительно стабильным в сравнении с предыдущим месяцем. Цены на панели для TN—ноутбуков в августе немного упадут в сравнении с июлем – в среднем на 0,1—0,2 доллара, а цены на панели для IPS—ноутбуков, согласно прогнозам, упадут на 0,2—0,3 доллара.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.