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Китайский квантовый спутник передал «невзламываемые» данные на скорости в 20 раз большей, чем в оптических сетях

Борис Скуратовский
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Quantum Science Satellite / Квантовый спутник
Иллюстрация: EG365.CN
Китаю удалось отправить со спутника на Землю «невзламываемый» код, впервые в истории реализовав технологию передачи квантовых ключей из космоса на Землю. Об этом сообщили китайские государственные СМИ.

В августе прошлого года Китай запустил в космос первый квантовый спутник, который должен обеспечить связь, надёжно защищённую от хакерских атак. В Пентагоне уже назвали данную технологию «огромным прорывом».

Китайское официальное информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что данные, полученные по итогам эксперимента, были опубликованы в журнале Nature, обозреватели которого назвали данный эксперимент «важной вехой».

Спутник передал квантовые ключи на наземные станции, расположенные в Китае на расстоянии от 645 км до 1 200 км на скорости, которая в 20 раз превышает скорость передачи данных в оптиковолоконных линиях, – сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Пан Цзяньвэя, ведущего сотрудника проводившей эксперимент Китайской академии наук.

«Данная технология может, к примеру, удовлетворить запросы на абсолютно безопасную телефонию или передачу больших массивов банковских данных», – заявил Пан.

Любая попытка «прослушать» квантовый канал приведёт к явным и заметным нарушениям работы системы, – отметил Пан.

«В случае перехвата или измерения передаваемой информации, состояние квантового ключа изменится, и перехваченная информация самоуничтожится», – сообщает «Синьхуа».

Информационное агентство указывает на «огромные перспективы» применения технологии связи нового поколения в сфере обороны и финансов.

Китай попрежнему отстаёт от США и России в сфере космических технологий, несмотря на то, что президент страны Си Цьзиньпин назвал развитие космических программ приоритетным в силу их важности для национальной безопасности и обороны.

Китай подчёркивает мирный характер своих космических программ, однако Министерство обороны США, указав на растущий космический потенциал Китая, заявило, что оно примет все возможные меры для недопущения использования противником в кризис своих космических активов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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