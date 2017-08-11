Китайский квантовый спутник передал «невзламываемые» данные на скорости в 20 раз большей, чем в оптических сетях

Китайский квантовый спутник передал «невзламываемые» данные на скорости в 20 раз большей,...

Китаю удалось отправить со спутника на Землю « невзламываемый » код , впервые в истории реализовав технологию передачи квантовых ключей из космоса на Землю . Об этом сообщили китайские государственные СМИ .

В августе прошлого года Китай запустил в космос первый квантовый спутник, который должен обеспечить связь, надёжно защищённую от хакерских атак. В Пентагоне уже назвали данную технологию «огромным прорывом».

Китайское официальное информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что данные, полученные по итогам эксперимента, были опубликованы в журнале Nature, обозреватели которого назвали данный эксперимент «важной вехой».

Спутник передал квантовые ключи на наземные станции, расположенные в Китае на расстоянии от 645 км до 1 200 км на скорости, которая в 20 раз превышает скорость передачи данных в оптико—волоконных линиях, – сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Пан Цзяньвэя, ведущего сотрудника проводившей эксперимент Китайской академии наук.

«Данная технология может, к примеру, удовлетворить запросы на абсолютно безопасную телефонию или передачу больших массивов банковских данных», – заявил Пан.

Любая попытка «прослушать» квантовый канал приведёт к явным и заметным нарушениям работы системы, – отметил Пан.

«В случае перехвата или измерения передаваемой информации, состояние квантового ключа изменится, и перехваченная информация самоуничтожится», – сообщает «Синьхуа».

Информационное агентство указывает на «огромные перспективы» применения технологии связи нового поколения в сфере обороны и финансов.

Китай по—прежнему отстаёт от США и России в сфере космических технологий, несмотря на то, что президент страны Си Цьзиньпин назвал развитие космических программ приоритетным в силу их важности для национальной безопасности и обороны.

Китай подчёркивает мирный характер своих космических программ, однако Министерство обороны США, указав на растущий космический потенциал Китая, заявило, что оно примет все возможные меры для недопущения использования противником в кризис своих космических активов.

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