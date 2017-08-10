Возможность получения качественного доступа к интернету представляет собой немалую важность . Данный трюизм в последнее время произносят всё чаще .

Несмотря на это, многие экономически развитые страны прилагают просто таки грандиозные усилия, направленные на увеличение скорости загрузки данных из интернета.

Цифры, размещённые на сайте консалтингового агентства в области широкополосной связи Cable.co.uk, полученные на основе собранных из открытых источников данных, указывают на то, что Украина не входит в ТОП—50 стран и территорий с наивысшей средней скоростью загрузки данных из интернета.

Наилучшие показатели принадлежат Сингапуру, который вышел на первое место с большим отрывом – возможно, обеспечить высокую скорость интернета в этой стране было легче, учитывая её небольшие размеры.

Далее в списке доминируют страны Скандинавии и Северной Европы; очень неплохие показатели также у Гонконга и Кореи. Пример Швеции, Норвегии и, в меньшей степени, Канады говорит о том, что низкая плотность населения не является преградой на пути к обеспечению хорошего качества связи.

Украина заняла 54 место – по данным Cable.co.uk в нашей стране средняя скорость загрузки равна 8.18 Мбит/с. Примечательно, что в данном рейтинге на 43 и 45 местах расположились Россия (12.07 Мбит/с) и Молдова (10.75 Мбит/с) соответственно. Ещё одна наша страна—соседка – Беларусь – заняла 64 место со скоростью загрузки 6.68 Мбит/с.

Стоит также упомянуть Грузию, средняя скорость интернета здесь составила 5.86 Мбит/с (70 место). Казахстану досталось 80 место (4 Мбит/с).

Ниже представлен список из 40 стран, занимающих ведущие позиции по скорости интернета. Полный перечень стран доступен по данной ссылке.

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