Возможность получения качественного доступа к интернету представляет собой немалую важность. Данный трюизм в последнее время произносят всё чаще.
Несмотря на это, многие экономически развитые страны прилагают просто таки грандиозные усилия, направленные на увеличение скорости загрузки данных из интернета.
Цифры, размещённые на сайте консалтингового агентства в области широкополосной связи Cable.co.uk, полученные на основе собранных из открытых источников данных, указывают на то, что Украина не входит в ТОП—50 стран и территорий с наивысшей средней скоростью загрузки данных из интернета.
Наилучшие показатели принадлежат Сингапуру, который вышел на первое место с большим отрывом – возможно, обеспечить высокую скорость интернета в этой стране было легче, учитывая её небольшие размеры.
Далее в списке доминируют страны Скандинавии и Северной Европы; очень неплохие показатели также у Гонконга и Кореи. Пример Швеции, Норвегии и, в меньшей степени, Канады говорит о том, что низкая плотность населения не является преградой на пути к обеспечению хорошего качества связи.
Украина заняла 54 место – по данным Cable.co.uk в нашей стране средняя скорость загрузки равна 8.18 Мбит/с. Примечательно, что в данном рейтинге на 43 и 45 местах расположились Россия (12.07 Мбит/с) и Молдова (10.75 Мбит/с) соответственно. Ещё одна наша страна—соседка – Беларусь – заняла 64 место со скоростью загрузки 6.68 Мбит/с.
Стоит также упомянуть Грузию, средняя скорость интернета здесь составила 5.86 Мбит/с (70 место). Казахстану досталось 80 место (4 Мбит/с).
Ниже представлен список из 40 стран, занимающих ведущие позиции по скорости интернета. Полный перечень стран доступен по данной ссылке.