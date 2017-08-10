Скорость мобильного интернета в Украине ниже, чем в России, Молдове, Беларуси и Грузии

Скорость мобильного интернета в Украине ниже, чем в России, Молдове, Беларуси и...

Украина потеряла две строчки в рейтинге стран с наиболее скоростным мобильным интернетом и поднялась на одну строчку вверх в списке стран, в которых присутствует высокоскоростной фиксированный доступ в сеть интернет. Такие данные содержатся в отчёте Speedtest Global Index, который представлен компанией Ookla.

В рейтинге Speedtest Global Index Украина занимает 109 место по скорости мобильного интернета со следующими показателями: скорость загрузки – 8,46 Мбит/с; скорость передачи данных – 2,39 Мбит/с.

Намного лучше обстоят дела с мобильным интернетом в Республике Молдова. Здесь средняя скорость – 23,97 Мбит/с, благодаря этому стране удалось подняться на одну позицию вверх, тем самым заняв 43 место.

Беларусь и Российская Федерация также демонстрируют неплохие результаты по скорости мобильного интернета. Так, в России средняя скорость передачи данных в мобильных сетях равняется 15,6 Мбит/с, что позволило ей занять 72 место. В Беларуси же аналогичный показатель составляет 15,8 Мбит/с и 69 место в рейтинге.

Следует упомянуть, что в рейтинге по скорости мобильного интернета Украину также обошли следующие страны: Узбекистан (106 место), Киргизия (83), Казахстан (67), Грузия (65), Азербайджан (62), Армения (54), Израиль (50), Польша (49), Латвия (36), Эстония (34), Литва (20).

Несменным лидером в данном рейтинге остаётся Норвегия (52,59 Мбит/с). А вот на вторую строчку поднялись Нидерланды (46,94 Мбит/с), потеснив на третье место Венгрию (46,24 Мбит/с).

Что касается рейтинга стран по скорости фиксированного интернета, то здесь Украина демонстрирует гораздо лучшие результаты. Так наша страна по состоянию на июль 2017 года занимает 39 место следующими показателями: скорость загрузки – 34,2 Мбит/с; скорость передачи данных – 33,64 Мбит/с (смотрите на графике выше).

В этом рейтинге мы пропустили вперёд следующие наиболее близкие нам страны: Польшу (38 место), Молдову (33), Болгарию (32), Израиль (31), Латвию (27) и Литву (10). А вот Россия, Беларусь, Казахстан и другие вышеупомянутые страны из категории экс—СССР заняли более низкие места в рейтинге.

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