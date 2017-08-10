В прошлом году на конференции Telco Trends в Юрмале Даце Котзева, Исполнительный директор Общества «Нет пиратству в Латвии» (сейчас Ассоциация называется «За легальный контент в Латвии») рассказала о распространенности пиратства в Латвии: минимум 97 тыс. абонентов (всего в 2016 году насчитывалось 480 тыс. абонентов платного ТВ) платили пиратам. Из-за этого государство и легальные операторы теряли около 120 евро в год с каждого абонента. Госпожа Котзева пообещала активизировать борьбу с нелегальным контентом. Через год Mediasat попросил ее рассказать о результатах антипиратской кампании.

Как давно существует Ассоциация и чего удалось добиться за это время?

Общество «Нет пиратству в Латвии» появилось 1,5 года назад. В сентябре 2016 года мы сменили название и стали Ассоциацией «За легальный контент в Латвии». Таким образом мы хотим подчеркнуть конструктивную направленность нашей деятельности, то, что мы боремся за определенный ценности, а не против кого-то. Когда появилась организация, мы до конца не знали масштабов и специфики проблемы. Для того, чтобы глубже изучить этот вопрос и поставить «диагноз», мы провели исследование рынка. Оказалось, что примерно 1/8 часть рынка работает в нелегальной сфере.

Важным достижением я считаю то, что нам удалось донести проблему до государственных институций: Совета по электронным СМИ, Службы Госдоходов, различных министерств. Мы проводили акции с журналистами, общались с чиновниками. В результате проблему поставили на повестку дня, даже штат экономической полиции расширили и добавили 7 человек. Мы провели консультации для сотрудников ведомств, около 30 человек, по техническим вопросам. В феврале 2017 закончилось обучение, и они приступили к работе. Сразу появились запросы на уголовные дела по пиратству. За несколько месяцев, которые прошли с февраля, удалось уменьшить нелегальный рынок на 20 %. Из почти 100 тыс. абонентов, которые пользовались нелегальными услугами, 18 тыс. перешли на легальные ресурсы. Прирост базы отметили и легальные провайдеры.

Какие методы борьбы с пиратством считаете наиболее эффективными и как собираетесь их использовать?

Очень важно формировать общественное мнение и донести до зрителя, что просмотр нелегального контента – это воровство. Мы планируем бороться за грант European Union Intellectual Property Organization (EUIPO) на проведение информационной кампании.

Также мы проводим работу с предпринимателями и рекламодателями, чтобы они не финансировали пиратские сайты. На ближайшее время как раз назначена встреча с рекламной ассоциацией.

Как обстоит дело с блокировкой пиратских ресурсов? Прописана ли она в законодательстве? Обязаны ли провайдеры блокировать пиратские сайты?

Блокировку проводит экономическая полиция в ходе уголовного процесса. Идут дискуссии о том, должны ли провайдеры блокировать сайты. Противники блокировки говорят об угрозе свободе слова, но я считаю, что тут речь идет не о свободе слова, а об экономическом преступлении. Тем временем полиция работает очень эффективно, они справляются и без закона о блокировке сайта провайдерами.

Вы будете модерировать сессию о борьбе с пиратством на конференции Telco Trends, какие вопросы там будут обсуждать?

Я планирую рассказать о достижениях в борьбе с пиратством в Латвии. Ross Beggam, Discovery Communications (Великобритания)поделится опытом правообладателя по защите своего контента. Директор по стратегии MUSO Christopher Elkins (Великобритания) расскажет об огромном опыте мониторинга пиратской деятельности во всем мире. Алексей Бырдин, Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» (Россия) осветит методы работы с рекламодателями. В дискуссии примут участие представители отрасли из Эстонии, Польши, Латвии и других стран.

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