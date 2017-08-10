Несмотря на медленную раскачку технологии G.fast, доходы от её использования начнут расти по мере того, как операторы успешно завершат тестирование чипсетов и систем 3—ей версии G.fast, говорится в недавно опубликованном отчёте Dell’Oro Group. На 2019 год агентство прогнозирует рост доходов G.fast примерно на 600%.

«Технология G.fast до сих пор не используется на полную мощность, однако мы думаем, что в 2019 году её ожидает стремительный рост, – говорит старший аналитик агентства Dell’Oro Group Аллам Тамболи. – Операторы сдерживают массовое развёртывание своих сетей до тех пор, пока они не получат возможность использовать оттестированные чипсеты и системы третьей версии технологии, которые станут доступны в начале 2018 года. Более того – многие операторы, желающие начать развёртывание технологии G.fast через архитектуру FTTB, ожидают более тщательной проверки устройств с 32 и более портами. Удачное время для роста будет продолжаться на протяжении всего периода, рассматриваемого в нашем прогнозе, и, согласно нашим подсчётам, к 2021 году на долю G.fast будет приходиться более трети всех доходов рынка услуг DSL».

В Dell’Oro прогнозируют, что массовое внедрение технологии G.fast начнётся в 2019 году, и, в конечном итоге, окажет влияние на мировой рынок услуг широкополосного доступа через оптико—волоконные сети, включая также PON, DSL и кабель.

Отчёт «Прогноз развития рынка услуг широкополосного доступа на ближайшие пять лет», подготовленный Dell’Oro Group, содержит в себе обзор рынка широкополосного доступа с таблицами, показывающими доходы производителей, средние цены продаж, поставки оборудования для доступа к сетям кабельного, DSL— и PON—интернета. Оборудование для сетевой инфраструктуры включает в себя Терминальные системы кабельных модемов (CMTS), Мультиплексоры доступа цифровых абонентских линий ([DSLAMs], для технологий ADSL, ADSL2+, G.SHDSL, VDSL) и Терминалы оптических линий PON (OLTs). Абонентское телекоммуникационное оборудование (CPE) включает в себя устройства, поддерживающие голосовую связь через IP (VoIP), а также устройства, поддерживающие передачу данных.

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