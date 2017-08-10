В Disney планируют конкурировать с Netflix и Amazon, запустив собственную потоковую службу

Борис Скуратовский
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Акции Netflix упали в цене после того, как в компании Disney подтвердили наличие планов на запуск собственной потоковой службы, на которой будут представлены фильмы студии, изъятые ею с других платформ.

Компания Disney заявила о намерениях отказаться от сотрудничества с гигантами потокового видео Netflix и Amazon и запустить собственную потоковую платформу. Об этом пишет издание SkyNews.

Следствием данного заявления стало падение акций Netflix на 5% после закрытия торгов в ожидании усиления конкуренции в сфере «подписного» видео по запросу (SVOD).

В компании Disney сообщили о намерении расторгнуть с 2019 года своё соглашение с Netflix о премьерном показе фильмов, а это означает, что большинство фильмов компании более не будут доступны на других потоковых платформах.

Вместо этого, «семейноориентированные» фильмы компаниивключая такие будущие ленты, как «Холодное сердце2», «История игрушек4», а также боевик «Король Лев» будут доступны зрителю на собственной потоковой платформе компании Disney, которая изначально запустится в США, а затемпо всему миру.

Пока нет никакой информации о том, затронут ли данные изменения «Звёздные войны» и франшизы Marvelсамые прибыльные на сегодняшний день проекты Disney.

И это то, что заставляет инвесторов Netflix нервничатьдаже несмотря на то, что на этой неделе она объявила о покупке конкурента Marvelкомпании Millar Comics.

Исполнительный директор компании Disney Боб Айджер говорит, что запуск платформы знаменует собой начало «совершенно новой стратегии» для компании, которая решила «воспользоваться преимуществами невероятных возможностей, дающих нам новые технологии для получения максимальной отдачи от наших сильных брендов».

Впрочем, компания Disney уже не новичок в сфере потокового видеов 2015 году она запустила небольшую потоковую платформу Disney Life, предлагающую детские фильмы и телепрограммы. Студия также представила собственный сет-топ-бокс.

В попытке обрести независимость от компании Disney, компания Netflix решила купить компанию Millar Comics. Сумма сделки, которая стала первой сделкой о покупке за 20 лет истории компании, не разглашается, однако, по мнению экспертов, она лежит в пределах от 50 до 100 миллионов долларов.

В портфеле Millar Comicsтакие франшизы, как «Пипец» (KickAss) и «Кингсмен: Секретная служба» (Kingsman: Secret Service), лёгшие в основу популярных фильмов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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