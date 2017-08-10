В Disney планируют конкурировать с Netflix и Amazon, запустив собственную потоковую службу

Акции Netflix упали в цене после того , как в компании Disney подтвердили наличие планов на запуск собственной потоковой службы , на которой будут представлены фильмы студии , изъятые ею с других платформ .

Компания Disney заявила о намерениях отказаться от сотрудничества с гигантами потокового видео Netflix и Amazon и запустить собственную потоковую платформу. Об этом пишет издание SkyNews.

Следствием данного заявления стало падение акций Netflix на 5% после закрытия торгов в ожидании усиления конкуренции в сфере «подписного» видео по запросу (SVOD).

В компании Disney сообщили о намерении расторгнуть с 2019 года своё соглашение с Netflix о премьерном показе фильмов, а это означает, что большинство фильмов компании более не будут доступны на других потоковых платформах.

Вместо этого, «семейно—ориентированные» фильмы компании – включая такие будущие ленты, как «Холодное сердце – 2», «История игрушек – 4», а также боевик «Король Лев» будут доступны зрителю на собственной потоковой платформе компании Disney, которая изначально запустится в США, а затем – по всему миру.

Пока нет никакой информации о том, затронут ли данные изменения «Звёздные войны» и франшизы Marvel – самые прибыльные на сегодняшний день проекты Disney.

И это то, что заставляет инвесторов Netflix нервничать – даже несмотря на то, что на этой неделе она объявила о покупке конкурента Marvel – компании Millar Comics.

Исполнительный директор компании Disney Боб Айджер говорит, что запуск платформы знаменует собой начало «совершенно новой стратегии» для компании, которая решила «воспользоваться преимуществами невероятных возможностей, дающих нам новые технологии для получения максимальной отдачи от наших сильных брендов».

Впрочем, компания Disney уже не новичок в сфере потокового видео – в 2015 году она запустила небольшую потоковую платформу Disney Life, предлагающую детские фильмы и телепрограммы. Студия также представила собственный сет-топ-бокс.

В попытке обрести независимость от компании Disney, компания Netflix решила купить компанию Millar Comics. Сумма сделки, которая стала первой сделкой о покупке за 20 лет истории компании, не разглашается, однако, по мнению экспертов, она лежит в пределах от 50 до 100 миллионов долларов.

В портфеле Millar Comics – такие франшизы, как «Пипец» (Kick—Ass) и «Кингсмен: Секретная служба» (Kingsman: Secret Service), лёгшие в основу популярных фильмов.

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