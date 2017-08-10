Домой Новости Спутник BSat 4a, построенный компанией SSL, прибыл во Французскую Гвиану

Спутник BSat 4a, построенный компанией SSL, прибыл во Французскую Гвиану

Борис Скуратовский
-
70
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Французская Гвиана Arianespace / french guiana arianespace

Компания Space Systems Loral (SSL) доставила спутник BSat 4a, разработанный и построенный ею для японского оператора спутникового вещания Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT), на Европейский космопорт в Куру, Французская Гвиана. Организацией запуска спутника займётся компания, которая использует для этого ракету-носитель Ariane 5. После этого спутник начнёт предоставлять услуги DTH-платформ телезрителям, находящимся на территории Японии.

На борту спутника BSat 4a имеется 24 транспондера Ku-диапазона, которые, согласно информации от компании B-SAT, помогут расширить доступность современных телевизионных служб – таких как, в частности, телевидение высокой чёткости (HD) и телевидение сверхвысокой чёткости (4K/8K Ultra-HD). Спутник построен на базе платформы SSL 1300, а его проектный срок эксплуатации составит не менее 15 лет.

Компания B-SAT уже начала тестовое вещание в стандарте 4K/8K, используя для этого спутник BSat 3, а начиная с декабря текущего года, планирует запустить регулярное вещание в стандарте 4K/8K через спутник BSat 4a.

Компания SSL выиграла тендер на постройку спутника BSat 4a в июне 2015 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияDell’Oro: в 2019 году технология G.fast получит дополнительный толчок для роста
Следующая публикацияCable.co.uk: Украина не входит в ТОП-50 стран по скорости интернета
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА