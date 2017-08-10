Спутник BSat 4a, построенный компанией SSL, прибыл во Французскую Гвиану

Компания Space Systems Loral (SSL) доставила спутник BSat 4a, разработанный и построенный ею для японского оператора спутникового вещания Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT), на Европейский космопорт в Куру, Французская Гвиана. Организацией запуска спутника займётся компания, которая использует для этого ракету-носитель Ariane 5. После этого спутник начнёт предоставлять услуги DTH-платформ телезрителям, находящимся на территории Японии.

На борту спутника BSat 4a имеется 24 транспондера Ku-диапазона, которые, согласно информации от компании B-SAT, помогут расширить доступность современных телевизионных служб – таких как, в частности, телевидение высокой чёткости (HD) и телевидение сверхвысокой чёткости (4K/8K Ultra-HD). Спутник построен на базе платформы SSL 1300, а его проектный срок эксплуатации составит не менее 15 лет.

Компания B-SAT уже начала тестовое вещание в стандарте 4K/8K, используя для этого спутник BSat 3, а начиная с декабря текущего года, планирует запустить регулярное вещание в стандарте 4K/8K через спутник BSat 4a.

Компания SSL выиграла тендер на постройку спутника BSat 4a в июне 2015 года.

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