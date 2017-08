Выход на украинский рынок виртуального оператора LycaMobile можно признать событием и знаковым, и значимым. Даже если этот блин окажется комом, он уже расширил пределы возможного. А это всегда важно.

Давайте вспомним, что такое виртуальный оператор мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO) и каковы критерии отнесения тех или иных проектов к этой категории. Нужно отметить, что рамки этого понятия до сих остаются несколько размытыми. Лучше всего, как обычно, читать английскую, а не русскую или украинскую Вики. Уже первое предложение тематической статьи содержит указание на важный аспект: A mobile virtual network operator (MVNO), virtual network operator (VNO), or mobile other licensed operator (MOLO) (курсив мой — Р.Х.), is a wireless communications services provider that does not own the wireless network infrastructure over which it provides services to its customers.

Итак, виртуальный оператор не имеет собственной лицензии на частоты, соответственно, обязан сначала достичь соглашения с кем-то из имеющихся лицензиатов. При этом, и это важно для различения полноценных MVNO и разного рода ко-брендинговых проектов в сфере мобильной связи, виртуальный оператор предоставляет услуги конечным пользователям от своего имени, а не от имени хост-оператора (оператора-партнёра, MNO). То есть на сайте MVNO, его маркетинговых материалах, в договорах и т.п. должно фигурировать именно его юридическое лицо. Именно так выглядит документ «Общие условия и положения» корпоративного сайта LycaMobile.

Помимо радиоизлучающих устройств, т.е. антенн, виртуальные операторы могут не иметь и других элементов радиоподсистемы сети (вышек, базовых станций), коммутаторов, отдельных или всех сразу элементов OSS/BSS. Вырожденный случай допускает, что у «виртуала» нет вообще ничего, кроме своего маркетинга, CRM и расчётного счёта. Даже национальный код назначения (NDC, National Destination Code) может быть общий для хост-оператора и его «виртуала», как это имеет место в случае LycaMobile, использующего код Тримоба, т.е. 091.

Вопреки распространённому в Украине мнению, ни Jeans, ни djuice, ни «Мобилыч» с «Экотелом», ни действующий ныне Yezzz! не имели отношения к модели виртуального оператора, поскольку данные продукты предоставлялись от имени тех самых Киевстар и УМС. Это была обычная для украинских компаний мимикрия, попытка эксплуатировать модную тему, дистанцироваться от уже сложившегося восприятия операторских компаний.

Единственным полноценным оператором такого рода был privat:mobile, запущенный в далёком 2005 году специалистами «Приватбанка» на сети купленных (точнее, «отжатых») группой «Приват» «Украинских Радиосистем». Приватовцы реализовали собственный биллинг, что и стало причиной скорого закрытия проекта. Как только УРС перешёл в новые руки, тут же выяснилась невозможность перенести самописный биллинг в новое операционное окружение без чрезмерных затрат. Стоит отметить, что это был первый в мире MVNO, запущенный банковским учреждением.

LycaMobile вблизи

В случае LycaMobile имеют место необходимые признаки виртуального оператора. По словам её представителей, компания инвестировала в собственный биллинг и ряд других BSS-подсистем.

Позиционирование LycaMobile вертится вокруг идеи удобных и выгодных тарифов для международных звонков и роуминга. Заполучив на пресс-конференции стартовый пакет оператора, сделал несколько звонков коллегам и родственникам за границу. Позвонил товарищу в Перу, набрал по несколько номеров в Канаде и России. Качество звука хорошее, как в GSM-сетях, даже когда собеседник находился за городом или в дороге. Впрочем, ничего удивительного, поскольку использовались именно обычные GSM-технологии.

С ценами у нового оператора тоже всё в порядке. Они близки к тарифам на МН-звонки у Skype, которые я много лет использую, если нужно гарантированно дозвониться до человека и спокойно пообщаться с ним, не отвлекаясь на качество и покрытие WiFi/3G/4G-сетей, в которых он находится в момент моего вызова. Сравнивать тарифы напрямую не получится, поскольку Skype использует плату за соединение, чтобы замаскировать фактическую стоимость звонков. Номинальные 2.3 ¢ для звонков на номера в Лиме при плате за соединение в 4.9 ¢ и поминутной тарификации легко превращаются в 10-15 ¢.

У LycaMobile имеет место, насколько могу судить, честная посекундная тарификация. Руководитель проекта Стен Поляков (Sten Polyakov) сообщил, что компания решила не использовать плату за соединение, несмотря на её «маркетинговый потенциал». Тарификация услуг передачи данных осуществляется покилобайтно.

У LycaMobile есть очень симпатичная фишка, которую я впервые увидел у белорусского Velcom. После каждого тарифицируемого действия на экран выводятся его подробности, включая продолжительность звонка или сессии передачи данных, размер списанных средств и т.п.

Эта опция ценна тем, что устраняет такой важный фактор говномаркетинга в сетях мобильной связи, как отсуствие у абонента эффективных инструментов контроля за состоянием своего счёта.

В целом предложение LycaMobile закрывает нишу звонков заграницу и заграницей, когда в силу тех или иных причин популярные своей бесплатностью VoIP-сервисы вроде Viber, Skype или Telegram оказываются бесполезны. А бесполезны они оказываются не так уж и редко. Приемлемое качество связи в VoIP-сетях требует наличие скоростного доступа к Сети. И не просто скоростного, а отвечающего определённым требованиям в части джиттера, потери пакетов, задержки и т.п. Увы и ах, бесплатные публичный WiFi сети встречаются далеко не везде, покупка локальных SIM-карты тоже не всегда является приемлемым решением в силу тех или иных причин.

Популярные у энтузиастов рассуждения о скором покрытии всей поверхности Земли сигналом спутниковых, стратостатных и прочих WiFi сетей Интернет-гигантов вроде Google или Facebook и неизбежным, в этой связи, закатом эпохи традиционных GSM-операторов грешат несколькими изъянами. Не буду в очередной раз их пересказывать, ограничусь утверждением, что до этого ещё надо дожить. А пока во многих случаях возможность действительно недорого звонить на номера мобильной связи в других странах остаётся актуальной во многих случаях. И LycaMobile является вполне адекватным ответом на эту потребность.

Риски и угрозы

На пресс-конференции, посвящённой запуску нового оператора, в новом и неожиданном качестве предстал известный украинский бизнесмен Владимир Костерин. Как выяснилось, именно он выступил в роли инициатора и, как это сейчас говорят, фасилитатора выхода на украинский рынок LycaMobile.

В публичной коммуникации г-на Костерина обращает внимание частота, с которой он поминает управление рисками и родственные понятия. Мало того, после фактической эмиграции в Швейцарию в 2010 году он создал там фонд, названный «Risk Reduction Foundation». Т.е. человек претендует на то, что не просто знаком с данной дисциплиной, но занимается ею давно и профессионально. Тем не менее, для меня пока что открыт вопрос насколько хорошо он знает рынок телекоммуникаций, актуальные для него риски и угрозы, насколько адекватно их оценивает. Некоторые сигналы дают основания полагать, что не вполне.

В предложении нового оператора разу же бросаются в глаза впечатляющие объёмы предоплаченных услуг. Они cопоставимы с тарифами родной для них сети Тримоб, однако намного больше, чем у Vodafone, который обеспечивает обслуживание SIM-карт LycaMobile за пределами покрытия Тримоб.

Учитывая крайне ограниченное покрытие последней, есть риск, что большую часть времени абоненты LycaMobile будут проводить в национальном роуминге, т.е. в сети ВК Украина (Vodafone TM). Зачем это Водафону? Хороший вопрос.

Сама по себе модель предоставление услуг мобильной связи в качестве виртуального оператора зарекомендовала себя как нетривиальная и непростая в реализации. Хороший обзор предмета можно найти здесь, в двух словах — из нескольких сотен проектов успешных совсем не много, не 50% и даже не 20%

Безусловно, в случае LycaMobile имеет место успешный опыт работы в двух десятках стран. Тем не менее, риск неудачи отличен от ноля. Ряд негативных факторов озвучены в материале Всеволода Некрасова. Одним из наиболее очевидных, безусловно, является неопределённость вокруг телеком-активов Рината Ахметова, включая Тримоб и Укртелеком.

Многое зависит от ожиданий акционеров LycaMobile. Я не удивлюсь, если они очень ограничены. А вот каковы ожидания акционеров СКМ? На пресс-конференции Юрий Курмаз озвучил инвестиции со стороны Тримоб на уровне пары миллионов долларов. Вроде бы немного, но и Укртелеком по своим инвестиционным возможностям далеко не Киевстар. «В отчетности Укртелекома за прошлый год Тримоб указан как «необоротный актив, удерживаемый для продажи». Доход от деятельности мобильного актива оператора с каждым годом снижается. По итогам 2016 года он составил всего 129,5 млн грн (при себестоимости услуг в 375,8 млн грн)», — пишет Liga.net.

Стоит заметить, что Укртелеком традиционно не очень, мягко говоря, активен в части инноваций и успешно похоронил ряд многообещающих инициатив. Могу вспомнить конвергентные услуги на базе сети Интертелекома, когда абоненты Укртелеком получили возможность использовать свой привычный номер местной связи в мобильной сети. Сейчас такая услуга дала бы, например, возможность минимизировать ущерб от вырезов телефонного кабеля, принявших характер эпидемии.

Как бы там ни было, имеем ценный пример реализации доселе малоизвестной на рынке бизнес-модели. Среди прочего пример LycaMobile демонстрирует возможность создания MVNO в рамках действующей нормативной базы, не дожидаясь изменения нормативной базы, одобрения «органов» и дождичка в четверг. Впрочем, присутствие на пресс-конференции председателя НКРСИ и его выступления по поводу запуска нового оператора не оставляют сомнений в поддержке этого проекта.

Сейчас сеть готовится к коммерческому запуску, который предполагается через пару недель. Пока что не работают номера поддержки, не вычищены ошибки на корпоративном сайте и другие мелкие недочёты. Выданные на пресс-конференции SIM-карты работоспособны, новые можно заказать на сайте. Насколько можно судить, имеет место процесс планомерной подготовки к началу работы.

Появление на рынке оператора, предлагающего честную, прозрачную тарификацию станет важным прецедентом для всего рынка. Желаю новому оператору успеха и удачи.

Материалы для чтения

В Украине начинает работу виртуальный мобильный оператор – LycaMobile

LycaMobile в Украине: Настоящий дискаунтер или нишевый сервис

В Украине запустился виртуальный оператор Lycamobile: цены и условия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.