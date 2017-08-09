Компания «Киевстар» – второй по величине оператор широкополосного доступа к сети интернет в Украине после «Укртелекома» и первый по количеству абонентов по технологии оптика в дом. Мы встретились с руководителем направления FTTB «Киевстар» Максимом Купко и провели небольшой блиц-опрос.

— Как развивается услуга платного ТВ в среде ШПД-абонентов «Киевстар»? Какие задачи поставили акционеры?

Услуга «Домашнего ТВ» постоянно улучшается: добавились новые функции («Пауза», «ТВ-архив», «Смотреть с начала»), обновился подход к контенту (акцент сделан на контент производства медиагруппы «1+1»). В ближайшее время мы ждем обновление приложения SMARTTV.

— На каком этапе проект с «Виасат»?

С «Виасат» компания «Киевстар» сотрудничает уже около 2-х лет. В прошлом году, после вхождения «Виасат» в медиагруппу «1+1», сотрудничество перешло на новый уровень. Основной акцент мы сделали на контенте, который предлагаем нашим пользователям. На постоянной основе запущен проект «Допремьерные показы 1+1», в котором наши абоненты первыми получают доступ к просмотру новых сериалов, выпущенных медиагруппой, до премьеры в эфире и без рекламы.

— Возможен ли запуск собственного ОТТ-проекта с видиотекой для монетизации ШПД+3Gабонентов (собственных и чужих)?

На текущий момент мы работаем с «Виасат» на условиях эксклюзивности в сети ШПД, т.е. запуск собственного OTT-проекта на базе абонентов ШПД пока не рассматривается.

— На какой рост абонентской базы вы рассчитываете, и совпадает ли реальный рост с запланированным? Услуга востребована? Сколько составляет ARPUс одного абонента?

Из года в год количество зрителей обычного ТВ падает, притом, что количество пользователей OTT-телевидением растет, т.е. мы остаемся в тренде. Услуга достаточно востребована среди наших абонентов и включена в 2 из 3 тарифов нового продукта от «Киевстар» – «Киевстар» Все вместе» (объединенный пакет мобильной связи, ШПД и ТВ).

— Оплата роялти медиагруппам за ретрансляцию телеканалов в сетях оператора/провайдера, которые присутствуют в открытом доступе в аналоговом и цифровом эфире – это справедливое решение на конкурентном рынке?

Этот вопрос в компетенции нашего партнера – компании «Виасат», т.к. непосредственно «Киевстар» подобных оплат не осуществляет.



— Какое проникновение сети ШПД от «Киевстар»?

«Киевстар» покрывает 40% домохозяйств в многоквартирных домах. Мы, вторые после «Укртелекома» (его лидерство обусловлено покрытием ADSL в сельской местности) по количеству абонентов и занимаем 9% доли рынка ШПД.

— Запланировано ли расширение и строительство сети?

Да, начиная с первого квартала 2017 года, мы подключаем к сети новые дома; строительство новых участков также запланировано и на 2018 год.

— Строительство осуществляется самостоятельно или через подрядчиков?

Строительство сети производят наши подрядчики под постоянным контролем и с консультациями специалистов «Киевстар».

— Стоимость услуги ШПД в Украине – дно не пробито или пора поднимать абонплату (ARPU/EBITDA)?

Действительно, среднее ARPU абонентов ШПД в Украине одно из самых низких в мире (примерно – 2,6$), после оплаты всех налогов и вычета затрат на оборудование, обслуживание сети и оплату международного трафика (в которых есть валютные составляющие) рентабельность бизнеса невелика. Но при формировании тарифов компания всегда учитывает потребительские возможности, поэтому мы запустили тарифную линейку «Киевстар» Все вместе», в которых абоненты получают скидку до 50% на абонплату, покупая все телеком-продукты компании вместе.

— Чем формируется разница цен в зависимости от региона?

Тарифное предложение строится исходя из силы проникновения провайдера в регионе и конкурентного анализа. Есть города, где преобладают небольшие локальные провайдеры, которые часто, работая в «тени», могут позволить себе опустить цены существенно ниже рыночных. При этом, мы понимаем, что т.к. мы уже инвестировали в строительство, оборудование, рекламу и что бы иметь возможность конкурировать и продавать свои услуги нам нужно отдавать их по цене ниже среднерыночной стоимости.

— Бандл «ШПД+мобильная связь+IPTV» не являются ли кросс-субсидированием? Насколько такой опцион востребован абонентами?



Конечно, бандлы субсидируются провайдером, это можно легко посчитать, сложив абонентные платы подключаемых услуг отдельно. Но при подключении бандлов выгоды получает и клиент, и компания: клиент скидку на все услуги, удобство контроля и оплаты, а оператор более лояльного абонента, который заказывает больше услуг. В ноябре 2016 года «Киевстар» запустил новые тарифы «Киевстар» Все вместе» объединяющие несколько услуг, доля которых уже составляет более 12% в базе ШПД.

— Закон Украины об инфраструктуре – помощь или вред большим операторам?

Сейчас мы оцениваем закон со всеми заинтересованными подразделениями компании (технический департамент, департамент аренды, направление ценового предложения и пр.). Пока у нас нет достаточно информации о влиянии закона, чтобы комментировать его.

— Как происходит борьба с воровством ШПД-оборудования?

Кража оборудования – большая проблема всех провайдеров. Как показывает исследование Украинской Ассоциация Операторов Связи «Телас»: за последние два года было почти 49000 краж и повреждений, которые принесли операторам 511 млн грн убытков. Борьба с кражами происходит на разных уровнях и разными способами: от тесного взаимодействия с правоохранительными органами до переноса точек кабельного доступа (ТКД) в антивандальные ящики с установкой в труднодоступных местах в доме. Как показывают последние результаты – мы на верном пути, т.к. количество краж в последнее время снизилось, но наша цель – предотвратить их вообще.

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