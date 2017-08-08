В понедельник в компании Netflix сообщили о покупке компании Millarworld, издающей комиксы. Таким образом, компания Netflix привлекла в свою команду известного автора книг с комиксами Марка Миллара, а также заполучила множество франшиз, которые она сможет использовать при создании телепрограмм и фильмов.

Эта сделка стала первой покупкой, осуществлённой компанией Netflix – первопроходцем сферы потокового видео с 20—летним стажем, которая в настоящее время создаёт библиотеку оригинальных сериалов и фильмов в попытке привлечь внимание новых зрителей со всего мира.

Впрочем, такие известные серии комиксов от Millarworld, как «Пипец» (Kick—Ass) и «Кингсмен» (Kingsman), не стали частью условий сделки, детали которой Netflix пока не разглашает.

Покупка компанией Netflix известных образов сильно напоминает стратегию компании Walt Disney в 2009 году. Тогда Disney приобрела студию Marvel и начала штамповать блокбастеры и телесериалы, а также выпускать игрушки, связанные с супергероями студии. Некоторые проекты Marvel присутствуют на платформе Netflix.

Марк Миллар, шотландский писатель и в прошлом сотрудник студии Marvel, управляет компанией Millarworld вместе со своей женой Люси.

Три франшизы от Millarworld – «Особо опасен» (Wanted), «Пипец» (Kick—Ass) и «Кингсмен» (Kingsman) – легли в основу фильмов, которые в общей сложности получили кассовый сбор в размере 913 миллионов долларов.

Несмотря на то, что «Пипец» и «Кингсмен» не стали частью соглашения, компания Netflix получила по итогам сделки права на целый ряд других франшиз в самых различных жанрах – от научной фантастики до фэнтэзи, а также права на образы супергероев и героев из реальной жизни.

«Марка можно смело называть Стэном Ли современности», – заявил руководитель отдела контента в Netflix Тед Сарандос, намекая на 94—летнего творца таких франшиз комиксов, как «Человек—Паук», «Мстители» и «Люди Икс».

Миллар проработал восемь лет в компании Marvel, где он разработал серии комиксов и сюжетные линии, которые затем легли в основу таких фильмов как «Логан» и «Первый мститель: Противостояние».

Пока неясно, потратит ли Netflix деньги, которые Marvel зарабатывает на своих фильмах, оцениваемых в 250 миллионов долларов. Netflix изначально сосредотачивалась на создании телесериалов и малобюджетных фильмов, однако постепенно компания движется в сторону высокобюджетного кино. Компания потратила 90 миллионов долларов на фильм Уилла Смита «Яркий» (Bright), который должен выйти в декабре.

Приобретение компании Millarworld, по всей видимости, было не особо существенным с финансовой точки зрения для Netflix, прокомментировал покупку аналитик агентства Raymond James Джастин Пэттерсон. Он отметил, что, согласно данным его исследования, адаптации комиксов привлекают к потоковой платформе широкие массы зрителей.

В прошлом месяце компания Netflix заявила, что по итогам второго квартала она получила доход в размере 2,79 миллиарда долларов, при этом её чистая прибыль составила 65,6 миллиона долларов.

Компания Millarworld продолжит создавать и выпускать новые истории и франшизы под лейблом Netflix, заявили в компании.

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