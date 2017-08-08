Домой Новости В MPEG LA объявили о сборе патентов, необходимых для телевизионного стандарта ATSC...

В MPEG LA объявили о сборе патентов, необходимых для телевизионного стандарта ATSC 3.0

Борис Скуратовский
-
155
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
ATSC 3.0
В MPEG LA объявили о сборе патентов, являющихся критичными для запуска в США телевидения в стандарте ATSC 3.0.

Цель такого сбора состоит в облегчении ради удобства игроков рынка процесса создания единой лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих ведущим разработчикам ATSC 3.0 и лежащих в основе стандарта.

ATSC 3.0 представляет собой набор стандартов нового поколения, поддерживающих службы мобильного телевидения. Стандарт также поддерживает функцию расширенной персонализации и интерактивности, включая систему предупреждений о локальных опасностях, прямую рекламу, использование усовершенствованной доставки сигнала и данных, эффективное использование спектра и расширенные свойства видеотакие, в частности, как расширенный динамический диапазон (HDR), высокая частота кадров (HFR), расширенная цветовая гамма (WCG) и функции 4K UHD. Вещание в стандарте ATSC 3.0 в Республике Корея стартует уже в этом году, а в следующем году оно должно начаться и в США.

«Стандарт ATSC 3.0 представляет собой существенный технологический прыжок в сравнении со стандартом ATSC, разработанным 20 лет тому, – говорит президент и генеральный директор MPEG LA Лэрри Горн. – Мы рады сообщить о начале процесса создания единой универсальной лицензии, дающей доступ к ключевым объектам интеллектуальной собственности, которые помогут безотлагательно обеспечить доступность преимуществ ATSC 3.0 потребителю».

Для участия в предварительной встрече, посвящённой созданию единой лицензии ATSC 3.0, сторона, обладающая патентами, необходимыми для работы стандартов ATSC 3.0, должна передать их в MPEG LA до 8 сентября 2017 года. Дополнительную информацию по процедуре можно получить на сайте.

Несмотря на то, что в лицензию будут включены лишь действующие патенты, компании, подавшие заявки на патенты, которые, по их мнению, смогут сыграть важную роль для развития стандарта ATSC 3.0, также могут принять участие в процессе разработки лицензии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияDisplay Daily: экосистема 8KTV постепенно развивается
Следующая публикацияNetflix покупает издательство комиксов Millarworld для подпитки идеями фильмов и телепрограмм
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА