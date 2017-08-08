В MPEG LA объявили о сборе патентов, необходимых для телевизионного стандарта ATSC 3.0

В MPEG LA объявили о сборе патентов , являющихся критичными для запуска в США телевидения в стандарте ATSC 3 . 0 .

Цель такого сбора состоит в облегчении ради удобства игроков рынка процесса создания единой лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих ведущим разработчикам ATSC 3.0 и лежащих в основе стандарта.

ATSC 3.0 представляет собой набор стандартов нового поколения, поддерживающих службы мобильного телевидения. Стандарт также поддерживает функцию расширенной персонализации и интерактивности, включая систему предупреждений о локальных опасностях, прямую рекламу, использование усовершенствованной доставки сигнала и данных, эффективное использование спектра и расширенные свойства видео – такие, в частности, как расширенный динамический диапазон (HDR), высокая частота кадров (HFR), расширенная цветовая гамма (WCG) и функции 4K UHD. Вещание в стандарте ATSC 3.0 в Республике Корея стартует уже в этом году, а в следующем году оно должно начаться и в США.

«Стандарт ATSC 3.0 представляет собой существенный технологический прыжок в сравнении со стандартом ATSC, разработанным 20 лет тому, – говорит президент и генеральный директор MPEG LA Лэрри Горн. – Мы рады сообщить о начале процесса создания единой универсальной лицензии, дающей доступ к ключевым объектам интеллектуальной собственности, которые помогут безотлагательно обеспечить доступность преимуществ ATSC 3.0 потребителю».

Для участия в предварительной встрече, посвящённой созданию единой лицензии ATSC 3.0, сторона, обладающая патентами, необходимыми для работы стандартов ATSC 3.0, должна передать их в MPEG LA до 8 сентября 2017 года. Дополнительную информацию по процедуре можно получить на сайте.

Несмотря на то, что в лицензию будут включены лишь действующие патенты, компании, подавшие заявки на патенты, которые, по их мнению, смогут сыграть важную роль для развития стандарта ATSC 3.0, также могут принять участие в процессе разработки лицензии.

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