Домой Новости Lockheed-Martin инвестирует 350 миллионов долларов в создание завода по производству спутников

Lockheed-Martin инвестирует 350 миллионов долларов в создание завода по производству спутников

Борис Скуратовский
-
107
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Lockheed Martin’s Gateway Center
Аэрокосмический гигант компания Lockheed Martin (LM) планирует инвестировать 350 миллионов долларов в завод по производству «футуристических» спутников.

Денежные средства будут вложены в одну из площадок компании LM в УотертонКаньоне возле Денвера, где, согласно информации компании, будут производиться «спутники нового поколения», создаваемые с применением «инновационных технологий, позволяющих проводить в будущем миссии с экономией времени и средств». Новый завод даст LM возможность выпускать одновременно 5 спутников популярной серии A2100.

Новый производственный центр Gateway Center, строительство которого будет завершено в 2020 году, включает в себя современный просторный «чистый цех», где одновременно можно будет собирать аппараты различного размераот микроспутников до макроспутников. Безбумажная, цифровая производственная среда компании будет включать быстро переконфигурируемые производственные линии и современные тестовые стенды. В частности, на заводе будет построена просторная термовакуумная камера для имитации суровой среды открытого космоса, безэховая камера для проведения высокоточного тестирования датчиков и систем связи, а также стенды для расширенного тестирования и анализа. Центр будет сертифицирован на предмет соответствия стандартам безопасности, необходимых при организации критически важных национальных миссий.

«Это наш завод будущего: гибкий, эффективный и наполненный инновациями. Мы сможем строить спутники, которые общаются с находящимися на фронте войсками, исследовать другие планеты и поддерживать проведение уникальных миссий, – говорит исполнительный вицепрезидент Lockheed Martin Space Systems Рик Эмброуз. – В просторном цеху с высокими потолками можно было бы вместить космический челнок типа Space Shuttle, и ещё останется свободное пространство. Такие размеры и универсальность означают, что мы сможем максимально использовать масштабирование, а благодаря размещению четырёх камер тестирования под одной крышей мы сможем оптимизировать и ускорить процесс производства».

В компании Lockheed Martin говорят, что в процессе сооружения завода, который займёт три года, будет задействовано в целом полторы тысячи человек. С 2014 года компания Lockheed Martin создала более 750 новых рабочих мест в штате Колорадо и в настоящее время объявила открытыми около 350 вакансий в одном лишь Денвере. Данная стройка поможет уладить вопросы, связанные с предыдущим ростом и новыми проектами будущего. Местные власти и правительство штата Колорадо помогли укрепить аэрокосмическую промышленность и создали условия, дающие аэрокосмической промышленности возможность роста и процветания.

«Аэрокосмическая отрасль является двигателем инноваций и роста для Америки, и мы инвестируем средства в инфраструктуру и технологии, помогающие укрепить лидерство страны в области исследования космоса для нужд науки и обороны, – добавляет Эмброуз. – Мы трансформируем каждый аспект своей деятельности, чтобы помочь нашим клиентам оставаться лидерами на быстро изменяющемся ландшафте. Gateway Center в сочетании с усовершенствованием технологий 3D печати, разработок в режиме виртуальной реальности и интеллектуальных проектов принесёт революционные инновации, помогая сэкономить нашим клиентам время и деньги».

Площадка компании LM в Уотертон Каньон была центром инноваций с 50х годов 20го века, где работало более 4 000 сотрудников, занятых в сферах передовых разработок, производства и тестирования. В настоящее время на данной площадке производятся такие космические аппараты, как спутник GPS III для ВВС США, капсула InSight Mars для NASA, метеорологические спутники серии GOESR для NOAA и коммерческие спутники связи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияКомпания Foxconn построит в США завод по производству ЖК-дисплеев
Следующая публикация«Киевстар»: ARPU абонентов ШПД в Украине одно из самых низких в мире
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА