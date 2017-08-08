Lockheed-Martin инвестирует 350 миллионов долларов в создание завода по производству спутников

Аэрокосмический гигант компания Lockheed Martin ( L — M ) планирует инвестировать 350 миллионов долларов в завод по производству « футуристических » спутников .

Денежные средства будут вложены в одну из площадок компании L—M в Уотертон—Каньоне возле Денвера, где, согласно информации компании, будут производиться «спутники нового поколения», создаваемые с применением «инновационных технологий, позволяющих проводить в будущем миссии с экономией времени и средств». Новый завод даст L—M возможность выпускать одновременно 5 спутников популярной серии A2100.

Новый производственный центр Gateway Center, строительство которого будет завершено в 2020 году, включает в себя современный просторный «чистый цех», где одновременно можно будет собирать аппараты различного размера – от микро—спутников до макро—спутников. Безбумажная, цифровая производственная среда компании будет включать быстро переконфигурируемые производственные линии и современные тестовые стенды. В частности, на заводе будет построена просторная термовакуумная камера для имитации суровой среды открытого космоса, безэховая камера для проведения высокоточного тестирования датчиков и систем связи, а также стенды для расширенного тестирования и анализа. Центр будет сертифицирован на предмет соответствия стандартам безопасности, необходимых при организации критически важных национальных миссий.

«Это наш завод будущего: гибкий, эффективный и наполненный инновациями. Мы сможем строить спутники, которые общаются с находящимися на фронте войсками, исследовать другие планеты и поддерживать проведение уникальных миссий, – говорит исполнительный вице—президент Lockheed Martin Space Systems Рик Эмброуз. – В просторном цеху с высокими потолками можно было бы вместить космический челнок типа Space Shuttle, и ещё останется свободное пространство. Такие размеры и универсальность означают, что мы сможем максимально использовать масштабирование, а благодаря размещению четырёх камер тестирования под одной крышей мы сможем оптимизировать и ускорить процесс производства».

В компании Lockheed Martin говорят, что в процессе сооружения завода, который займёт три года, будет задействовано в целом полторы тысячи человек. С 2014 года компания Lockheed Martin создала более 750 новых рабочих мест в штате Колорадо и в настоящее время объявила открытыми около 350 вакансий в одном лишь Денвере. Данная стройка поможет уладить вопросы, связанные с предыдущим ростом и новыми проектами будущего. Местные власти и правительство штата Колорадо помогли укрепить аэрокосмическую промышленность и создали условия, дающие аэрокосмической промышленности возможность роста и процветания.

«Аэрокосмическая отрасль является двигателем инноваций и роста для Америки, и мы инвестируем средства в инфраструктуру и технологии, помогающие укрепить лидерство страны в области исследования космоса для нужд науки и обороны, – добавляет Эмброуз. – Мы трансформируем каждый аспект своей деятельности, чтобы помочь нашим клиентам оставаться лидерами на быстро изменяющемся ландшафте. Gateway Center в сочетании с усовершенствованием технологий 3D печати, разработок в режиме виртуальной реальности и интеллектуальных проектов принесёт революционные инновации, помогая сэкономить нашим клиентам время и деньги».

Площадка компании L—M в Уотертон Каньон была центром инноваций с 50—х годов 20—го века, где работало более 4 000 сотрудников, занятых в сферах передовых разработок, производства и тестирования. В настоящее время на данной площадке производятся такие космические аппараты, как спутник GPS III для ВВС США, капсула InSight Mars для NASA, метеорологические спутники серии GOES—R для NOAA и коммерческие спутники связи.

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