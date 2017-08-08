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Foxconn

Компания Foxconn Technology Group, являющаяся крупнейшим в мире подрядчиком по производству электроники, объявила о своих намерениях инвестировать в ближайшие четыре года 10 миллиардов долларов в строительство в американском штате Висконсин завода по производству жидкокристаллических панелей (LCD).

Данная инвестиция станет крупнейшим в истории США вложением в проект категории «зелёная лужайка», сделанной зарубежной компанией. В заявлении Foxconn говорится, что данный вклад позволит создать 3 000 новых рабочих мест, с потенциалом для их увеличения в дальнейшем до 13 000.

Данный шаг также положит начало серии инвестиций, сделанных компанией Foxconn в американское производство. Президент США Дональд Трамп и основатель компании Foxconn Терри Гау озвучили данную информацию во время церемонии, прошедшей в Белом Доме.

Новый завод, построенный в юговосточной части штата Висконсин, будет производить ЖКпанели для нужд широкого спектра секторовначиная от телевизоров, самоходных автомобилей, авиационных систем, сферы образования и развлечений и заканчивая сферами здравоохранения, передовых производств, автоматизации работы офисов и интерактивной розничной торговли.

«Мы очень рады возможности принять участие в создании в самом сердце США современного завода по производству дисплеев. Завод станет первым в серии предприятий, которые мы будем строить в различных штатах США, и будет частью нашего масштабного плана по развёртыванию в США надёжной экосистемы плюс 5G», – говорит Гау.

Он также добавил, что на территории штата Висконсин проживают талантливые работники, а сам штат может похвастаться длинной историей современного производства, которая даст компании невероятно широкие возможности.

В настоящее время производственные линии, выпускающие ЖКпанели, сосредоточены, главным образом, в странах Азиитаких, как Китай, Южная Корея и Япония. По мнению аналитиков, постройка завода компании Foxconn в штате Висконсин станет началом её мощной экспансии на территорию США, а также поможет производственному гиганту увеличить объёмы продаж ЖКтелевизоров с широкой диагональю на американском рынке.

«В компании Foxconn надеются сократить расходы и увеличить свою долю на рынке США, запустив завод по производству ЖК панелей. Более того, призыв президента Трампа оживить производство, политика преференций и субсидии правительства штата Висконсин заставили компанию Foxconn задуматься о производстве там ЖКпанелей для удовлетворения потребностей местного рынка», – говорит помощник директора пекинской консалтинговой компании All View Cloud Чжан Янбинь.

По словам Чжана, производство ЖКпанелей в Китае уже достигло точки насыщения и конкуренция с местными производителями панелейтакими, в частности, как BOE Technology Group и Shenzhen China Star Optoelectronics Technology приобрела чрезвычайно жестокий характер, что подталкивает компанию Foxconn к поиску новых возможностей для развития бизнеса на заморских рынках.

«Северная Америка является крупнейшим в мире рынком сбыта ЖКтелевизоров и спрос на телевизоры высокой чёткости в этом регионе растёт быстрыми темпами», – говорит аналитик рынка потребительской электроники Лян Чжэнпен, добавляя, что постройка завода в США позволит избежать тарифных и торговых барьеров, которые правительство США поставило перед китайскими компаниями.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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