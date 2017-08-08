Компания Foxconn Technology Group, являющаяся крупнейшим в мире подрядчиком по производству электроники, объявила о своих намерениях инвестировать в ближайшие четыре года 10 миллиардов долларов в строительство в американском штате Висконсин завода по производству жидкокристаллических панелей (LCD).

Данная инвестиция станет крупнейшим в истории США вложением в проект категории «зелёная лужайка», сделанной зарубежной компанией. В заявлении Foxconn говорится, что данный вклад позволит создать 3 000 новых рабочих мест, с потенциалом для их увеличения в дальнейшем до 13 000.

Данный шаг также положит начало серии инвестиций, сделанных компанией Foxconn в американское производство. Президент США Дональд Трамп и основатель компании Foxconn Терри Гау озвучили данную информацию во время церемонии, прошедшей в Белом Доме.

Новый завод, построенный в юго—восточной части штата Висконсин, будет производить ЖК—панели для нужд широкого спектра секторов – начиная от телевизоров, самоходных автомобилей, авиационных систем, сферы образования и развлечений и заканчивая сферами здравоохранения, передовых производств, автоматизации работы офисов и интерактивной розничной торговли.

«Мы очень рады возможности принять участие в создании в самом сердце США современного завода по производству дисплеев. Завод станет первым в серии предприятий, которые мы будем строить в различных штатах США, и будет частью нашего масштабного плана по развёртыванию в США надёжной экосистемы 8К плюс 5G», – говорит Гау.

Он также добавил, что на территории штата Висконсин проживают талантливые работники, а сам штат может похвастаться длинной историей современного производства, которая даст компании невероятно широкие возможности.

В настоящее время производственные линии, выпускающие ЖК—панели, сосредоточены, главным образом, в странах Азии – таких, как Китай, Южная Корея и Япония. По мнению аналитиков, постройка завода компании Foxconn в штате Висконсин станет началом её мощной экспансии на территорию США, а также поможет производственному гиганту увеличить объёмы продаж ЖК—телевизоров с широкой диагональю на американском рынке.

«В компании Foxconn надеются сократить расходы и увеличить свою долю на рынке США, запустив завод по производству ЖК панелей. Более того, призыв президента Трампа оживить производство, политика преференций и субсидии правительства штата Висконсин заставили компанию Foxconn задуматься о производстве там ЖК—панелей для удовлетворения потребностей местного рынка», – говорит помощник директора пекинской консалтинговой компании All View Cloud Чжан Янбинь.

По словам Чжана, производство ЖК—панелей в Китае уже достигло точки насыщения и конкуренция с местными производителями панелей – такими, в частности, как BOE Technology Group и Shenzhen China Star Optoelectronics Technology приобрела чрезвычайно жестокий характер, что подталкивает компанию Foxconn к поиску новых возможностей для развития бизнеса на заморских рынках.

«Северная Америка является крупнейшим в мире рынком сбыта ЖК—телевизоров и спрос на телевизоры высокой чёткости в этом регионе растёт быстрыми темпами», – говорит аналитик рынка потребительской электроники Лян Чжэнпен, добавляя, что постройка завода в США позволит избежать тарифных и торговых барьеров, которые правительство США поставило перед китайскими компаниями.

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