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8K Super Hi-Vision

Пока многие вещатели и зрители в разных уголках мира вкладывают деньги в 4K, коегде уже начался переход к 8K. Во всяком случае, это касается Японии. В этой стране планируют снимать и транслировать в разрешении 8K соревнования Летней Олимпиады 2020, передавая картинку на совместимые дисплеи, установленные в специальных смотровых залах и даже в отдельных домах. Да, эти дисплеи уже можно покупатьправда, стоят они пока немалых денег.

Ведущий автор специализированного отраслевого издания Display Daily Крис Чиннок заявил, что, несмотря на то, что внедрение 8K вызовет увеличение спроса на широкие каналы, в настоящее время уже появляются соответствующие решения для сектора связи и даже решения для единого кабеля.

«На выставке CES 2017 представитель HDMI Forum озвучил информацию о скором появлении версии HDMI 2.1, в которой будет реализована поддержка более высоких скоростей передачи данных, динамических метаданных и улучшена передача аудиосигнала, – говорит Чиннок. – Если говорить о пропускной способности канала, то следует отметить, что скорость передачи данных вырастет с 18 до 48 гигабит в секунду благодаря использованию четырёх полос со скоростью 12 гигабит в секунду в каждой и кодированием 16/18 бит, которое снижает используемую полезную нагрузку до 38,4 гигабит в секунду. Это огромное увеличение, и его достаточно для поддержки передачи сигнала. Процессоров, поддерживающих такой протокол, пока нет, но к 2020 году они должны быть широко доступны. HDMI 2.1 также обеспечивает поддержку технологии DSC (Display Stream Compression, Сжатие потока отображения) – лёгкой схемы компрессии (обычно до 3:1), которая используется также в DisplayPort. Это должно позволить передавать сигнал 8K, 16бит, 4:4:4 с частотой 60 кадров в секунду либо 8K, 16бит, 4:2:0 с частотой 120 кадров в секунду через те же четыре дорожки».

В настоящее время реализованные ещё не все решения, позволяющие без проблем передавать сигнал 8K, однако через годдва картина изменится, – полагает Чиннок.

«Если этого будет недостаточно, и пропускной способности канала попрежнему будет мало, существует ещё один новый интерфейс, стандартизированный SMPTE и получивший название USDI. Это 24ядерное многорежимное волокно, позволяющее передавать данные на максимальной скорости в 240 гигабит в секунду (при использовании системы коррекции ошибок скорость будет ниже), в кабеле максимальной длиной в 100 метров», – добавил он.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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