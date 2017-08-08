Пока многие вещатели и зрители в разных уголках мира вкладывают деньги в 4K, кое—где уже начался переход к 8K. Во всяком случае, это касается Японии. В этой стране планируют снимать и транслировать в разрешении 8K соревнования Летней Олимпиады 2020, передавая картинку на совместимые дисплеи, установленные в специальных смотровых залах и даже в отдельных домах. Да, эти дисплеи уже можно покупать – правда, стоят они пока немалых денег.

Ведущий автор специализированного отраслевого издания Display Daily Крис Чиннок заявил, что, несмотря на то, что внедрение 8K вызовет увеличение спроса на широкие каналы, в настоящее время уже появляются соответствующие решения для сектора связи и даже решения для единого кабеля.

«На выставке CES 2017 представитель HDMI Forum озвучил информацию о скором появлении версии HDMI 2.1, в которой будет реализована поддержка более высоких скоростей передачи данных, динамических метаданных и улучшена передача аудио—сигнала, – говорит Чиннок. – Если говорить о пропускной способности канала, то следует отметить, что скорость передачи данных вырастет с 18 до 48 гигабит в секунду благодаря использованию четырёх полос со скоростью 12 гигабит в секунду в каждой и кодированием 16/18 бит, которое снижает используемую полезную нагрузку до 38,4 гигабит в секунду. Это огромное увеличение, и его достаточно для поддержки передачи сигнала. Процессоров, поддерживающих такой протокол, пока нет, но к 2020 году они должны быть широко доступны. HDMI 2.1 также обеспечивает поддержку технологии DSC (Display Stream Compression, Сжатие потока отображения) – лёгкой схемы компрессии (обычно до 3:1), которая используется также в DisplayPort. Это должно позволить передавать сигнал 8K, 16—бит, 4:4:4 с частотой 60 кадров в секунду либо 8K, 16—бит, 4:2:0 с частотой 120 кадров в секунду через те же четыре дорожки».

В настоящее время реализованные ещё не все решения, позволяющие без проблем передавать сигнал 8K, однако через год—два картина изменится, – полагает Чиннок.

«Если этого будет недостаточно, и пропускной способности канала по—прежнему будет мало, существует ещё один новый интерфейс, стандартизированный SMPTE и получивший название U—SDI. Это 24—ядерное многорежимное волокно, позволяющее передавать данные на максимальной скорости в 240 гигабит в секунду (при использовании системы коррекции ошибок скорость будет ниже), в кабеле максимальной длиной в 100 метров», – добавил он.

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