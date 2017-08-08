Утечку информации о появлении Apple TV с поддержкой 4K и HDR организовала сама компания Apple.

Компания Apple тратит массу времени на то, чтобы догнать конкурентов и обеспечить поддержку 4K UHD видео на своей приставке Apple TV. И, похоже, она вот-вот присоединится к лидерам. Благодаря утечке информации стало известно, что приставка Apple TV с 4K UHD также будет поддерживать HDR 10, Dolby Vision и HLG.

Утечка информации произошла через программное обеспечение для HomePod. Да, да – тем же самым путём, которым мы недавно получили информацию о потрясающем iPhone 8. Поскольку HomePod будет официально ближе к концу текущего года, но разработчики уже «играются» с ним, утечки информации о будущих планах Apple идут стремительным мощным потоком прямо из исходного кода Apple.

Свежая информация чётко указывает на Apple TV, но с упоминанием поддержки 4K UHD. Она также показывает, что iPhone 8 должен будет уметь записывать видео при помощи фронтальной и тыловой камеры в стандарте 4K с частотой 60 кадров в секунду, что должно облегчить процесс обмена контентом с Apple TV.

Более важным аспектом для некоторых стало упоминание Dolby Vision, HDR10 и HLG. Это форматы, позволяющие увеличить контрастность и цветовую гамму на экране телевизора, к которому приставка подключается – если, разумеется, этот телевизор также поддерживает данные форматы. Это значит, что в конечном итоге пользователи Apple TV получат возможность наслаждаться полноценным качеством контента с Netflix, Amazon Prime и других платформ.

Итак, мы ждём, когда же компания Apple представит нам новую приставку Apple TV или, по меньшей мере, обновление к ней. Что же касается HomePod и iPhone 8, то их мы увидим примерно в сентябре-октябре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.