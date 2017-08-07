Проникновение услуги IPTV в Беларуси демонстрирует стабильный рост .

Так, по данным Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, количество абонентов IPTV по итогам первого полугодия достигло 1,6 млн, продемонстрировав рост на 85 тысяч пользователей по сравнению с предыдущим годом.

В отчёте Министерства также говорится, что количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети интернет по итогам первого полугодия достигло 3 млн. 100 тыс., что составляет более 32 процентов населения республики.

Такой результат достигнут благодаря введению в эксплуатацию 3,5 тыс. км ВОЛС по технологии GPON. Это также позволило увеличить абонбазу, подключенную к сети по технологии GPON – на сегодня она практически достигла отметки в 1 млн. 400 тысяч.

«Количество абонентов, воспользовавшихся услугами широкополосного беспроводного доступа в интернет в целом по республике увеличилось по сравнению с началом года на 400,5 тыс. абонентов, достигнув отметки 6,4 миллиона», – говорится в отчёте.

Охват населения услугами мобильной связи в стандарте LTE на 1 июля 2017 года составил 60 процентов – услуги оказываются в 29 крупных районных центрах, во всех областных центрах и городе Минске. Среднее потребление LTE—трафика составило 5,8 Гб на абонента. Всего услугами мобильной связи пользуются 11,3 миллиона белорусов.

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