Специалисты Департамента киберполиции провели анализ, результатом которого стало выяснение, что большинство беспроводных сетей (Wi-Fi) на территории Украины имеют очень низкую степень защищённости и подвержены атакам со стороны злоумышленников.

«Проведенным анализом установлено, что около 75% Wi-Fi-сетей могут быть успешно атакованы. В каждой второй системе с беспроводной сетью возможен доступ к локальной компьютерной сети учреждений частного и государственного секторов», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице киберполиции в соцсети Facebook.

В киберполиции также отметили, что способы атак на корпоративные и государственные инфраструктуры остаются неизменными – это использование распространенных общеизвестных уязвимостей и недостатков программного обеспечения.

В ходе анализа также было установлено, что в течение двух последних лет информационные системы частного и государственного секторов стали более подвержены вторжению извне. При этом временные и организационные усилия злоумышленников для проведения таких атак сократилось в разы.

«Проведенный специалистами департамента анализ свидетельствует о том, что уязвимости критического уровня присутствуют в почти половине информационных инфраструктур частного и государственного секторов. Частные исследователи отмечают, что значительную долю таких уязвимостей (40%) составляют ошибки в настройке программного обеспечения, ошибки в программном коде (27% систем) и отсутствие, либо не своевременность обновлений безопасности (20% систем)», – уточняется в сообщении.

Отдельно отмечается, что достаточно большое количество веб-приложений имеют различные уязвимости. В 77% проанализированных случаев удаленного вмешательства в деятельность информационных систем, противоправное получение доступа стало возможным именно через уязвимости в веб-приложениях ресурсов, которые стали жертвами атак.

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