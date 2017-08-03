В Великобритании суд обязал интернет-провайдеров блокировать нелегальные трансляции футбольных матчей

Верховный суд Англии своим решением, принятым по иску футбольной Премьер—лиги, обязал британских интернет—провайдеров блокировать сервера, через которые ведётся нелегальная потоковая трансляция матчей.

До сих пор в стране наблюдались массовые случаи подобного пиратства, при этом активно использовались сет—топ—боксы Kodi и устройства для доступа к IPTV для обхода необходимости оформлять подписку на услуги официальных партнёров Премьер—лиги, транслирующих её матчи. Права на трансляцию трёх четвертей матчей лиги принадлежат компании Sky Sports, а права на оставшуюся четверть игр принадлежат BT Sport. В 2015 году эти две компании заплатили за право транслировать игры команд Премьер—лиги на протяжении трёх последующих сезонов 5,136 миллиарда фунтов стерлингов (по тогдашнему курсу – около 7,8 миллиарда долларов).

Опрос, проведённый в начале этого месяца компанией BBC, показал, что более двух третьих поклонников Премьер—лиги (36%) пользуются услугами этих неофициальных (и нелегальных) потоковых платформ минимум раз в месяц; 22% опрошенных признали, что они смотрят подобные потоковые трансляции, по меньшей мере, раз в неделю. И почти половина опрошенных ответила, что хотя бы раз в жизни смотрели нелегальные потоковые трансляции матчей.

«Данное судебное решение, делающее возможной блокировку, станет дополнительным важным инструментом в нашей борьбе с нелегальными потоковыми трансляциями нашего контента, — говорит директор юридического отдела Премьер—лиги Кевин Пламб. — Он поможет нам быстро и эффективно блокировать и прекращать незаконные трансляции футбольных матчей Премьер—лиги, которые проводятся с использованием самых разных технологий, включая так называемые «перепрошитые» сет—топ—боксы Kodi».

«Для Премьер—лиги и будущего английского футбола крайне важным является вопрос защиты наших авторских прав и инвестиций, сделанных нашими партнёрами—вещателями».

Сет—топ—боксы являются легальным средством доступа к потоковому контенту, однако, третья сторона может устанавливать в них специальную прошивку, позволяющую получать доступ к пиратским трансляциям потокового контента – в частности, матчей Премьер—лиги, что является нарушением закона.

Подобное решение Верховного суда действовало на протяжении двух последних месяцев предыдущего сезона, и, согласно информации Премьер—лиги, в результате его прямого действия тогда было заблокировано более 5 000 IP—адресов серверов. В марте газета The Guardian писала о том, что полиция провела серию рейдов, в результате которых было арестовано по меньшей мере полдюжины лиц, подозреваемых в продаже или других видах распространения сет—топ—боксов Kodi с предустановленной пиратской прошивкой. Тогда один человек получил условный срок и был вынужден выплатить 250 000 фунтов стерлингов штрафа.

Как отмечает BBC, в прошлом сезоне аудитория официальных трансляций матчей Премьер—лиги снизилась. В частности, показатели Sky упали на 14%, а показатели BT Sport снизились на 2%.

В последние десять лет количество сделок, связанных с правами на трансляцию спортивного контента, росло экспоненциально, поскольку рекламодатель, стремясь преодолеть потери аудитории, вызванные «кабельным отказничеством», обращает пристальное внимание на один из последних жанров, которые зрители активно смотрят на каналах живого телевидения. Это и послужило причиной заключения контракта с Премьер—Лигой, который обошёлся Sky почти в два раза дороже прежней стоимости аналогичного числа матчей. Как утверждает издание Guardian, благодаря новым выгодным сделкам о продажи прав на трансляцию доходы Премьер—лиги, согласно прогнозам, вырастут на 25% — с 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Поэтому неудивительным является столь серьёзный подход Премьер—лиги к вопросам защиты прав своих партнёров—вещателей.

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