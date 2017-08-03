Домой Новости В Великобритании суд обязал интернет-провайдеров блокировать нелегальные трансляции футбольных матчей

В Великобритании суд обязал интернет-провайдеров блокировать нелегальные трансляции футбольных матчей

Борис Скуратовский
-
35
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Английская Премьер-лига

Верховный суд Англии своим решением, принятым по иску футбольной Премьерлиги, обязал британских интернетпровайдеров блокировать сервера, через которые ведётся нелегальная потоковая трансляция матчей.

До сих пор в стране наблюдались массовые случаи подобного пиратства, при этом активно использовались сеттопбоксы Kodi и устройства для доступа к IPTV для обхода необходимости оформлять подписку на услуги официальных партнёров Премьерлиги, транслирующих её матчи. Права на трансляцию трёх четвертей матчей лиги принадлежат компании Sky Sports, а права на оставшуюся четверть игр принадлежат BT Sport. В 2015 году эти две компании заплатили за право транслировать игры команд Премьерлиги на протяжении трёх последующих сезонов 5,136 миллиарда фунтов стерлингов (по тогдашнему курсуоколо 7,8 миллиарда долларов).

Опрос, проведённый в начале этого месяца компанией BBC, показал, что более двух третьих поклонников Премьерлиги (36%) пользуются услугами этих неофициальных (и нелегальных) потоковых платформ минимум раз в месяц; 22% опрошенных признали, что они смотрят подобные потоковые трансляции, по меньшей мере, раз в неделю. И почти половина опрошенных ответила, что хотя бы раз в жизни смотрели нелегальные потоковые трансляции матчей.

«Данное судебное решение, делающее возможной блокировку, станет дополнительным важным инструментом в нашей борьбе с нелегальными потоковыми трансляциями нашего контента, — говорит директор юридического отдела Премьерлиги Кевин Пламб. — Он поможет нам быстро и эффективно блокировать и прекращать незаконные трансляции футбольных матчей Премьерлиги, которые проводятся с использованием самых разных технологий, включая так называемые «перепрошитые» сеттопбоксы Kodi».

«Для Премьерлиги и будущего английского футбола крайне важным является вопрос защиты наших авторских прав и инвестиций, сделанных нашими партнёрамивещателями».

Сеттопбоксы являются легальным средством доступа к потоковому контенту, однако, третья сторона может устанавливать в них специальную прошивку, позволяющую получать доступ к пиратским трансляциям потокового контентав частности, матчей Премьерлиги, что является нарушением закона.

Подобное решение Верховного суда действовало на протяжении двух последних месяцев предыдущего сезона, и, согласно информации Премьерлиги, в результате его прямого действия тогда было заблокировано более 5 000 IPадресов серверов. В марте газета The Guardian писала о том, что полиция провела серию рейдов, в результате которых было арестовано по меньшей мере полдюжины лиц, подозреваемых в продаже или других видах распространения сеттопбоксов Kodi с предустановленной пиратской прошивкой. Тогда один человек получил условный срок и был вынужден выплатить 250 000 фунтов стерлингов штрафа.

Как отмечает BBC, в прошлом сезоне аудитория официальных трансляций матчей Премьерлиги снизилась. В частности, показатели Sky упали на 14%, а показатели BT Sport снизились на 2%.

В последние десять лет количество сделок, связанных с правами на трансляцию спортивного контента, росло экспоненциально, поскольку рекламодатель, стремясь преодолеть потери аудитории, вызванные «кабельным отказничеством», обращает пристальное внимание на один из последних жанров, которые зрители активно смотрят на каналах живого телевидения. Это и послужило причиной заключения контракта с ПремьерЛигой, который обошёлся Sky почти в два раза дороже прежней стоимости аналогичного числа матчей. Как утверждает издание Guardian, благодаря новым выгодным сделкам о продажи прав на трансляцию доходы Премьерлиги, согласно прогнозам, вырастут на 25% — с 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Поэтому неудивительным является столь серьёзный подход Премьерлиги к вопросам защиты прав своих партнёроввещателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияITU: доступ к интернету имеет 830 млн молодых людей по всему миру
Следующая публикация«Киевстар» во 2-м квартале 2017: в два раза больше трафика, меньший отток, выше ARPU
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА