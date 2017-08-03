«Киевстар» во 2-м квартале 2017: в два раза больше трафика, меньший отток, выше ARPU

«Киевстар» во 2-м квартале 2017: в два раза больше трафика, меньший отток,...

Количество абонентов мобильной связи во втором квартале 2017 года увеличилось на 2,8% — до 26,1 млн благодаря росту общего количества подключений и уменьшению оттока, а средний доход в расчете на абонента (ARPU) увеличился на 8,5% — до 48 грн.

Среднее потребление мобильных данных на абонента во втором квартале 2017 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доходы от услуги мобильного интернета увеличились на 71,6%, что повлияло на общий рост доходов компании. Так, во 2-м квартале 2017 доходы компании увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Доходы от услуг фиксированной связи увеличились на 5,9% — до 277 млн грн, благодаря услуге широкополосного фиксированного интернета («Домашний Интернет»), темпы роста которой превышают рыночный тренд. Количество клиентов фиксированного широкополосного интернета остается стабильным, и насчитывает порядка 0,8 млн пользователей. При этом средний доход от абонента фиксированного широкополосного интернета увеличился во втором квартале 2017 года на 11,5% до 69 грн.

Во втором квартале 2017 года показатель EBITDA увеличился на 13,7% — до 2,3 млрд гривен, а маржа EBITDA составила 56,8%. Это обусловлено ростом доходов и уменьшением расходов на межоператорский интерконнект.

Капитальные затраты во 2-м квартале 2017 г. составили 705 млн грн. В основном инвестиции были направлены на строительство и развитие сети 3G, а также модернизацию инфраструктуры. Так, радиосеть «Киевстар» работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), что позволяет поддерживать услуги связи различных стандартов, в том числе 3G и 4G. На сегодня модернизировано уже 92% радиосети. Во 2-м квартале 2017 года «Киевстар» продолжил развитие сети 3G, увеличив охват по населению с 48% до 69% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

«Киевстар» остается лидером телеком рынка по суммам уплаченных налогов в государственный бюджет. В частности, во 2 квартале 2017 общая сумма налогов и отчислений компании составила 1,1 млрд грн, а всего за первое полугодие 2017 «Киевстар» уплатил в государственную казну 2,1 млрд грн.

«Нам есть чем гордиться – абонентов стало больше, они активно используют 3G и рекомендуют «Киевстар». Я им очень благодарен и хочу сказать, что мы продолжим развивать инновационные сервисы, запускать новые продукты и радовать любимых клиентов качеством связи», — говорит Петр Чернышов, президент «Киевстар».



Ключевые показатели деятельности «Киевстар» во 2-м квартале 2017 года в сравнении с предыдущим периодом

Финансовые и операционные показатели (млн грн) II кв. 2017 г. II кв. 2016 г. За год 1-е полугодие 2017 г. 1-е полугодие 2016 г. За год Общий доход 4,058 3,689 10,0% 7,929 7,157 10,8% Доход от услуг мобильной связи 3,768 3,399 10,9% 7,328 6,598 11,1% Доход от услуг фиксированной связи 277 262 5,9% 572 520 9,9% EBITDA 2,305 2,027 13,7% 4,378 3,848 13,8% Маржа EBITDA 56,8% 54,9% 1,9 п.п 55,2% 53,8% 1,4 п.п. Капитальные затраты (без стоимости лицензии) 705 727 (3%) 1,442 975 47,8% Мобильная связь Общий операционный доход 3,781 3,427 10,3% 7,357 6,636 10,9% В том числе от услуги передачи данных 933 544 71,6% 1,778 1,040 71,0% Абоненты (млн) 26,1 25,4 2,8% — — — В том числе мобильного интернета 11,2 10,3 8,7 ARPU (грн) 48 44 8,5% MOU (мин.) 573 559 2,5% Трафик данных (среднее потребление) 758 283 167,8% Фиксированная связь Общий операционный доход 277 262 5,9% 572 520 9,9% Операционный доход ШПД 169 151 12,5% 340 298 14,1% Абоненты ШСД (млн) 0,8 0,8 0% ARPU ШСД (грн) 69 62 11,5%

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