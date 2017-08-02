Telco Trends 2017: новые технологии, борьба с «пиратами» и виртуальная реальность

14 августа в Юрмале стартует главное событие ИКТ — отрасли стран Балтии — 7 — ая Международная телекоммуникационная конференция и выставка TELCO TRENDS 2017 . Около 400 экспертов из 37 стран мира в течение нескольких дней будут обсуждать самые горячие темы индустрии : новые европейские директивы , защиту интеллектуальной собственности , новейшие революционные технологии и будущее телевидения .

Конференция, генеральными партнерами которого являются SES и «Первый канал. Всемирная сеть», официально откроется 15 августа. Эксперты, участвующие в разработке нормативных актов Евросоюза, расскажут о реализации программы «Цифровая Европа» и директиве ЕС по предоставлению аудиовизуальных услуг.

О новых технологических решениях, позволяющих повысить эффективность бизнеса операторов, проинформируют представители SES, TELIA и CONAX.

После обеда состоится очень интересная панельная дискуссия о защите интеллектуальной собственности и методах борьбы с пиратством. Исполнительный директор ассоциации «За легальный контент в Латвии» Даце Котзева расскажет, каким образом, за полгода работы, удалось сократить нелегальный рынок аудиовизуальных услуг Латвии на 20%. Перед аудиторией выступят лучшие зарубежные специалисты в этом вопросе: вице—президент по взаимодействию с госструктурами Discovery Communications Europe Ross Beggam (Великобритания), директор по стратегии MUSO Christopher Elkins (Великобритания), генеральный директор Ассоциации «Интернет—видео» Алексей Бырдин (Россия).

16 августа работа начнется с презентации технических новинок от ASTRO STROBEL и BKTEL.

Далее о новых тенденциях и бизнес—моделях на рынках Pay TV расскажут ведущие спикеры Европы, постоянные участники MIPTV в Каннах. Директор по исследованиям аналитической компании Ampere Analysis Гай Биссон (Великобритания) выступит с докладом «Будущее ТВ в мире OTT: руководство по выживанию», а генеральный директор INVR.SPACE Сонке Кирчхоф (Германия) проведет презентацию «Что означает виртуальная реальность для телевидения?»

Практическими советами и лайфхаками с участниками Telco Trends поделятся гости из России. Директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов проанализирует эффективность действий операторов платного ТВ по повышению ARPU. А президент Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов поведает о новых платежных технологиях.

Завершит второй день презентация новинок контента от «Цифрового телесемейства» Первого канала (Россия), AETN UK (Великобритания), «Game Show» (Россия), ZOOM TV (Польша).

На Telco Trends состоится европейская премьера нового HD—телеканала об охоте и рыбалке «Дикое ТВ», трансляция которого начнется этой осенью.

Во время конференции будет работать выставка технических новинок и ярмарка контента Content Marketplace.

Мероприятие широко освещается в СМИ. Партнерами Telco Trends стали ведущие отраслевые издания: ComNews, Кабельщик, MediaSat, Работники TV.

Вечером гостей ждет незабываемая развлекательная программа: welcome party в юрмальском ресторане «Panorama» от телеканала «О!» «Цифрового телесемейства» Первого канала, коктейль—пати от SES в пляжном ресторане «36 линия», ужин в национальном стиле в рижском ресторане «Лидо» от телеканала «Поехали!» («Цифровое телесемейство»).

Финальным аккордом Telco Trends 17 августа станет роскошная осетрово—форелевая рыбалка на базе отдыха Silakas, спонсором которой стало «Дикое ТВ».

Гостей Telco Trends, которые задержатся в Латвии и на выходные, ждет еще один яркий праздник: 18 — 20 августа Рига отмечает день города!

Место проведения Telco Trends : SemaraH Hotel Lielupe

Рабочие языки Telco Trends : русский , английский . Обеспечен синхронный перевод .

Стоимость участия :

только рабочие сессии — 100 евро

все мероприятия — 200 евро

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на официальном сайте TELCO TRENDS.

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