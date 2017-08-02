31 июля пресс—служба расположенной в Гонконге компании—оператора спутниковой группировки AsiaSat сообщила о том, что следующий спутник компании будет выведен на орбиту 28 сентября с космодрома Байконур в Казахстане при помощи ракеты типа «Протон».

Согласно информации пресс—службы AsiaSat, спутник AsiaSat—9 находился на хранении на складе производителя – компании Space Systems Loral с апреля, когда он прошёл проверку перед отправкой заказчику.

Запуск, организованный компанией International Launch Services (ILS), являющейся коммерческим крылом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, производящего ракеты типа «Протон», станет уже третьим с начала года коммерческим запуском ракеты данного типа.

AsiaSat—9 должен заменить на орбите AsiaSat—4 – построенный компанией Boeing спутник связи, работающий в C— и Ku—диапазонах, который был запущен в 2003 году. В отличие от своего «предшественника», спутник AsiaSat—9 снабжён модулем Ka—диапазона высокой пропускной способности, более мощным модулем C—диапазона, а также имеет «перекрёстные» лучи Ku—диапазона, которые позволяют соединять аплинки и даунлинки между собой.

Первый запуск ракеты «Протон» был осуществлён примерно год тому, 7 июня, когда при помощи данной ракеты на орбиту был выведен спутник EchoStar—21, принадлежащий оператору EchoStar из Энгельвуда, штат Колорадо. Из—за выявленной в 2016 году аномалии первой ступени, которая не привела к аварии, но стала причиной тщательного исследования, а также последующего обнаружение необычной спайки в нескольких двигателях верхней ступени, использование ракеты было приостановлено почти на 12 месяцев.

«Запустив новый спутник AsiaSat—9, мы получим максимум возможностей для обслуживания как прежних, так и новых клиентов, благодаря выходу на новый уровень, связанный с более эффективным использованием денежных средств, улучшенным качеством и большей скоростью работы служб приложений в мобильных и широкополосных сетях передачи данных и на DTH платформах, – заявил президент и генеральный директор AsiaSat Эндрю Джордан. – Мы расширили сферу своей деятельности и использовали инновационные технологии для предоставления расширенных решений в сфере спутниковой связи, и поэтому мы уверены в тех возможностях, которые спутник сможет принести в будущем сфере телерадиовещания и связи по всему Азиатско—Тихоокеанскому региону».

Спутник AsiaSat—9 обеспечит покрытие сигналом территории Мьянмы, где клиент AsiaSat – компания KBZ – недавно расширила широкополосное покрытие, используя ёмкости спутников AsiaSat—4 и AsiaSat—7, а также дополнительное покрытие Монголии и Индонезии. Спутник будет вести вещание на Азиатско—Тихоокеанский регион из орбитальной позиции 122 градуса восточной долготы.

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