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Протон-М

31 июля прессслужба расположенной в Гонконге компанииоператора спутниковой группировки AsiaSat сообщила о том, что следующий спутник компании будет выведен на орбиту 28 сентября с космодрома Байконур в Казахстане при помощи ракеты типа «Протон».

Согласно информации прессслужбы AsiaSat, спутник AsiaSat9 находился на хранении на складе производителякомпании Space Systems Loral с апреля, когда он прошёл проверку перед отправкой заказчику.

Запуск, организованный компанией International Launch Services (ILS), являющейся коммерческим крылом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, производящего ракеты типа «Протон», станет уже третьим с начала года коммерческим запуском ракеты данного типа.

AsiaSat9 должен заменить на орбите AsiaSat4построенный компанией Boeing спутник связи, работающий в Cи Kuдиапазонах, который был запущен в 2003 году. В отличие от своего «предшественника», спутник AsiaSat9 снабжён модулем Kaдиапазона высокой пропускной способности, более мощным модулем Cдиапазона, а также имеет «перекрёстные» лучи Kuдиапазона, которые позволяют соединять аплинки и даунлинки между собой.

Первый запуск ракеты «Протон» был осуществлён примерно год тому, 7 июня, когда при помощи данной ракеты на орбиту был выведен спутник EchoStar21, принадлежащий оператору EchoStar из Энгельвуда, штат Колорадо. Изза выявленной в 2016 году аномалии первой ступени, которая не привела к аварии, но стала причиной тщательного исследования, а также последующего обнаружение необычной спайки в нескольких двигателях верхней ступени, использование ракеты было приостановлено почти на 12 месяцев.

«Запустив новый спутник AsiaSat9, мы получим максимум возможностей для обслуживания как прежних, так и новых клиентов, благодаря выходу на новый уровень, связанный с более эффективным использованием денежных средств, улучшенным качеством и большей скоростью работы служб приложений в мобильных и широкополосных сетях передачи данных и на DTH платформах, – заявил президент и генеральный директор AsiaSat Эндрю Джордан. – Мы расширили сферу своей деятельности и использовали инновационные технологии для предоставления расширенных решений в сфере спутниковой связи, и поэтому мы уверены в тех возможностях, которые спутник сможет принести в будущем сфере телерадиовещания и связи по всему АзиатскоТихоокеанскому региону».

Спутник AsiaSat9 обеспечит покрытие сигналом территории Мьянмы, где клиент AsiaSatкомпания KBZнедавно расширила широкополосное покрытие, используя ёмкости спутников AsiaSat4 и AsiaSat7, а также дополнительное покрытие Монголии и Индонезии. Спутник будет вести вещание на АзиатскоТихоокеанский регион из орбитальной позиции 122 градуса восточной долготы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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