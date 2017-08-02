94 населенных пункта Донецкой и Луганской областей теперь обеспечены связью третьего поколения от « Киевстар ».

Оператор сотовой связи «Киевстар» запустил в коммерческую эксплуатацию 3G—сеть в новых городах Донецкой и Луганской области: Бахмут (Артемовск), Мирноград (Димитров), Доброполье, Константиновка и Старобельск. Ещё в ряде населенных пунктов (Кременная и Часов Яр) оператор проводит технические испытания 3G.

Абоненты предоплаченной связи «Киевстар», проживающие на территории выше указанных городов, получат по 3 Гб бесплатного мобильного трафика, которым можно воспользоваться в течение месяца.

После запуска 3G в новых городах, общее число населённых пунктов на Донбассе в которых развёрнута 3G—сеть «Киевстар» достигло 94. В компании отмечают, что после запуска 3G в этих городах и посёлках потребление мобильного интернета выросло в четыре раза.

Так, в июле 2017 года абоненты «Киевстар» на территории АТО использовали более 155 ТБ трафика, тогда как в прошлом году потребление трафика в этом регионе составляло только 37 ТБ.

Городами—лидерами по объёмам потребления скоростного мобильного интернета являются Мариуполь, Волноваха, Славянск, Краматорск и Северодонецк.

Покрытие 3G—интернетом «Киевстар» на сегодняшний день присутствует в 9000 населённых пунктах на территории Украины, где проживает 72% украинцев.

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