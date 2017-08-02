Патент , полученный филиалом Apple , указывает на то , что , возможно , компания работает над созданием гарнитуры дополненной реальности

Недавно «всплывший» патент, принадлежащий фирме Metaio – дочерней компании Apple – указывает на то, что в гибридном проекте фирмы, включающем взаимодействие между парой смарт—очков и телефоном, будет использоваться технология дополненной реальности (AR), что подливает масло в огонь слухов о том, что в компании Apple разрабатывают гарнитуру дополненной реальности.

Идея, лежащая в основе патента, заявка на который была подана в апреле 2017 года, уходит своими корнями в 2013 год и заключается в том, что пользователи гарнитуры смогут использовать свои смартфоны для работы с изображениями, которые они видят в очках.

Внизу размещена картинка, прилагаемая к патенту, на которой изображён пользователь, смотрящий на отмеченные на карте достопримечательности через полупрозрачный дисплей гарнитуры дополненной реальности.

Согласно патенту, «мобильное устройство может осуществлять действия, имеющие отношения, по меньшей мере, к одной достопримечательности, если по крайней мере часть созданного компьютером виртуального объекта, вписанного в полупрозрачный экран, прикрыта пальцем пользователя либо устройством, которое он держит».

Формулировка звучит несколько запутано и расплывчато (как это обычно бывает с патентами), однако сама концепция, похоже, перекликается с другими опытами Apple в сфере виртуальной реальности.

В марте Bloomberg сообщил, что изначально функции дополненной реальности от Apple изначально появятся в iPhone (благодаря ARKit), а затем – в очках. В том же месяце издание Financial Times также сообщало о разработке компанией гарнитуры дополненной реальности.

Более того, компания Metaio, которую технологический гигант из Купертино выкупил в мае 2015 года, имела ряд патентов, переданных в распоряжение Apple, среди которых был один патент, связанный с дополненной реальностью для внутренних разработок.

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