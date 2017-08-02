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Apple
Патент, полученный филиалом Apple, указывает на то, что, возможно, компания работает над созданием гарнитуры дополненной реальности

Недавно «всплывший» патент, принадлежащий фирме Metaioдочерней компании Appleуказывает на то, что в гибридном проекте фирмы, включающем взаимодействие между парой смарточков и телефоном, будет использоваться технология дополненной реальности (AR), что подливает масло в огонь слухов о том, что в компании Apple разрабатывают гарнитуру дополненной реальности.

Идея, лежащая в основе патента, заявка на который была подана в апреле 2017 года, уходит своими корнями в 2013 год и заключается в том, что пользователи гарнитуры смогут использовать свои смартфоны для работы с изображениями, которые они видят в очках.

Внизу размещена картинка, прилагаемая к патенту, на которой изображён пользователь, смотрящий на отмеченные на карте достопримечательности через полупрозрачный дисплей гарнитуры дополненной реальности.

Согласно патенту, «мобильное устройство может осуществлять действия, имеющие отношения, по меньшей мере, к одной достопримечательности, если по крайней мере часть созданного компьютером виртуального объекта, вписанного в полупрозрачный экран, прикрыта пальцем пользователя либо устройством, которое он держит».

Формулировка звучит несколько запутано и расплывчато (как это обычно бывает с патентами), однако сама концепция, похоже, перекликается с другими опытами Apple в сфере виртуальной реальности.

В марте Bloomberg сообщил, что изначально функции дополненной реальности от Apple изначально появятся в iPhone (благодаря ARKit), а затемв очках. В том же месяце издание Financial Times также сообщало о разработке компанией гарнитуры дополненной реальности.

Более того, компания Metaio, которую технологический гигант из Купертино выкупил в мае 2015 года, имела ряд патентов, переданных в распоряжение Apple, среди которых был один патент, связанный с дополненной реальностью для внутренних разработок.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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