В настоящее время доступ к интернету во всём мире имеет 830 миллионов молодых людей, при этом ведущая роль в распространении интернет—технологий принадлежит людям в возрасте от 15 до 24 лет. Такие данные содержатся в новом отчёте Международного союза электросвязи (ITU), из которого также следует, что в последнее время растёт проникновение и число подписчиков сетей широкополосного доступа, и лидирует в этой сфере Китай.

При более детальном анализе опубликованных данных становится видно, что в наименее развитых странах мира примерно 35% индивидуальных пользователей интернета составляют люди в возрасте от 15 до 24 лет. В развитых странах на долю этой возрастной категории приходится 13% пользователей интернета, а в целом по миру – 23%.

«В одних только Китае и Индии проживает 320 миллионов молодых людей, пользующихся Интернетом», – говорится в отчёте.

В целом за последние пять лет число подписчиков услуг мобильного широкополосного интернета ежегодно росло примерно на 20% и, согласно прогнозам ITU, к концу 2017 года должно достичь отметки в 4,3 миллиарда.

В двух третях стран мира количество мужчин, использующих интернет, по—прежнему немного превышает количество женщин, составляя 50,9% и 44,9% соответственно. Впрочем, в странах Северной и Южной Америки число женщин среди пользователей интернета превышает количество мужчин.

Число подписчиков услуг сетей фиксированного доступа в интернет за последние пять лет ежегодно увеличивалось на 9%, примерно на 300 миллионов человек. Впрочем, мобильный широкополосный интернет более доступен в наиболее развитых странах в сравнении с сетями фиксированного доступа.

Пропускная способность интернет—каналов выросла на 32% с 2015 по 2016 год, при этом в Африке за этот период был отмечен наиболее высокий показатель роста пропускной способности – на уровне 72%.

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