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В настоящее время доступ к интернету во всём мире имеет 830 миллионов молодых людей, при этом ведущая роль в распространении интернеттехнологий принадлежит людям в возрасте от 15 до 24 лет. Такие данные содержатся в новом отчёте Международного союза электросвязи (ITU), из которого также следует, что в последнее время растёт проникновение и число подписчиков сетей широкополосного доступа, и лидирует в этой сфере Китай.

При более детальном анализе опубликованных данных становится видно, что в наименее развитых странах мира примерно 35% индивидуальных пользователей интернета составляют люди в возрасте от 15 до 24 лет. В развитых странах на долю этой возрастной категории приходится 13% пользователей интернета, а в целом по миру23%.

«В одних только Китае и Индии проживает 320 миллионов молодых людей, пользующихся Интернетом», – говорится в отчёте.

В целом за последние пять лет число подписчиков услуг мобильного широкополосного интернета ежегодно росло примерно на 20% и, согласно прогнозам ITU, к концу 2017 года должно достичь отметки в 4,3 миллиарда.

В двух третях стран мира количество мужчин, использующих интернет, попрежнему немного превышает количество женщин, составляя 50,9% и 44,9% соответственно. Впрочем, в странах Северной и Южной Америки число женщин среди пользователей интернета превышает количество мужчин.

Число подписчиков услуг сетей фиксированного доступа в интернет за последние пять лет ежегодно увеличивалось на 9%, примерно на 300 миллионов человек. Впрочем, мобильный широкополосный интернет более доступен в наиболее развитых странах в сравнении с сетями фиксированного доступа.

Пропускная способность интернетканалов выросла на 32% с 2015 по 2016 год, при этом в Африке за этот период был отмечен наиболее высокий показатель роста пропускной способностина уровне 72%.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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