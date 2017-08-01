В предыдущем выпуске Mediasat мы рассказывали о технологии GEPON и об открытом всеукраинском проекте UA.PON. В этом выпуске мы хотим подробнее остановиться на одном из самых важных аспектов построения пассивных сетей, а именно — на топологиях сетей. Именно топология сети является залогом успешного функционирования будущего проекта, ведь от топологии зависит потенциал для подключения новых пользователей в уже построенную и функционирующую пассивную сеть.

В рамках проекта UA.PON одним из самых обсуждаемых является вопрос топологии: GEPON сети настолько полиморфны, насколько сильна фантазия инженера-проектировщика. Пассивную сеть можно развернуть практически при любой плотности застройки и ее особенностях.

Поскольку GEPON в классическом виде имеет древовидную структуру, начнем именно с нее. Топология типа «дерево» подразумевает, что сеть имеет «корень», «ветви» и «листья». «Корнем» в GEPON является PON порт OLT, в роли «листьев» выступают ONU, в качестве «ветвей» можно рассматривать оптические кабели, проложенные на всем пути от OLT к ONU. Таким образом, на базе одного OLT возможно построить четыре «дерева» емкостью 64 абонента каждое. 64 – цифра не случайная, ее мы рассматривали в предыдущей статье, поэтому в этом обзоре она будет выступать в качестве константы.

«Деревья» бывают разными, но все их можно условно разделить на два типа: «одиноко растущее дерево» и «лесопосадка». Первый тип «деревьев» использует географически независимые друг от друга узлы деления, то есть «дерево» «произрастает» как бы отдельно от остальных своих собратьев. Второй, по сути, представляет собой «дерево» четыре-в-одном, «корень», «ветви» и узлы деления которого «наложены» друг на друга и географически представляют собой одну и ту же точку или линию.

Другими словами, разница в том, что первый тип «дерева» («одиноко-растущее дерево») обслуживает до 64-х абонентов, используя отдельный многоволоконный (до 8-ми волокон) кабель на каждое направление, в то время как второй тип «дерева» («лесопосадка» или «мультидерево») имеет большую емкость абонентов (256 и более) и использует меньше волокон (4, 8, редко – больше) для обслуживания абонентов.

Кроме того, используя первый тип «дерева», можно обеспечивать связью небольшие локальные районы (до 4-х независимых районов на один OLT), а используя второй тип «дерева», можно построить мощную и очень емкую инфраструктуру в целом населенном пункте, используя группу OLT’ов на стороне провайдера и одно магистральное «дерево».

На рисунке 1 изображен первый тип «дерева» (то, которое «одиноко-растущее»). Вариаций построения топологии такого типа много, но для простоты восприятия показан самый простой случай, отдаленно напоминающий FTTX. На стороне провайдера, сразу за OLT, устанавливается делитель 1х8, который одной стороной подключается к PON порту OLT, а другой – к восьмиволоконному кабелю, играющему роль «ствола» будущего «дерева». По мере необходимости «ствол» режется, от него ответвляется и разваривается одно волокно, из которого начинает расти «ветвь» на 8 абонентов, а остальные волокна пускаются дальше. Каждое ответвление от основной магистрали представляет собой «поддерево» и может быть выполнено с использованием делителя 1х8 или комбинации делителей 1х2 и 1х4.

Основным достоинством первого типа «дерева» является простота понимания процесса построения сети. Кроме того, первый тип «дерева» обеспечивает относительно удобное освоение конкретного направления: один порт на один микрорайон с возможностью ветвления «на месте».

Главным недостатком является отклонение от концепции экономии волокна в пользу простоты исполнения топологии сети: используется четыре независимых многоволоконных магистральных кабеля для построения сети на 256 абонентов под управлением одного OLT.

Второй тип «дерева» («лесопосадка», или «мультидерево») более элегантный, но более сложный с точки зрения проектирования. По сути, именно этот тип «дерева» и является классикой построения древовидных пассивных сетей. Классическое PON-дерево удобно разворачивать в небольших населенных пунктах или микрорайонах с высокой плотностью застройки и большим количеством потенциальных абонентов, географически расположенных рядом.

Основной задачей инженера-проектировщика при построении топологии будущей сети типа «классическое дерево» является грамотный выбор местоположения узлов деления. Это связано с тем, что до последнего (абонентского) узла деления пассивное «дерево» будет представлять собой «мультидерево», «ствол» и «ветви» которого состоят из оптического кабеля с числом волокон, кратным четырем. «Ветви» «мультидерева» обязательно должны покрыть всю площадь предполагаемого района подключения, а «листья», как и во всех остальных случаях, отводятся под абонентские подключения. Проектировать такую пассивную сеть удобно, разбивая жилой массив на квадраты (квадратно-гнездовой способ) и устанавливая в центре каждого квадрата делитель 1хN, обеспечивающий транспорт сигнала на N-направлений внутри этого квадрата. (Рисунок 2).

Фактически, сеть будет представлять собой N независимых «деревьев» (где N кратно четырем) в одном кабеле. Кратность четырем обуславливается тем, что OLT имеет четыре PON-порта, каждый из которых способен управлять «деревом», состоящим из 64-х абонентов. Если планируемых подключений 256 или меньше, то устанавливается один OLT, и «мультидерево» строится на четырехволоконном кабеле, если же планируемых подключений больше – используется больше линейных терминалов для управления сетью и более емкий кабель.

Проще говоря, все PON-порты OLT (которые являются «корнями» независимых «деревьев») «упаковываются» в один общий «ствол», который делится на «ветви». «Ветви» также являются общими, и, по сути, «мультидерево» представляет собой группу «одиноко-растущих» «деревьев», расположенных в одном магистральном кабеле, который начинается и заканчивается в одних и тех же точках.

После того, как обозначены основные узлы деления и проложен кабель, начинается пошаговое развитие «мультидерева». В корневом N-волоконном кабеле, идущем от станции провайдера до абонентских узлов деления, задействуется первое волокно (начинает расти «ствол» первого «одиноко-растущего» «дерева»). Во всех узлах деления это волокно соединяется необходимыми делителями (первое «одиноко-растущее» «дерево» начинает ветвиться), а остальные волокна остаются «разорванными» (рисунок 3). Таким образом, становится активным первое из N-деревьев в «мультидереве».

Как только любой из абонентских делителей (тот, из которого растут «листья» абонентских подключений) на определенном направлении полностью заполняется абонентами, в этом же направлении начинает развиваться второе из N-деревьев – и так до тех пор, пока все волокна на всех направлениях не будут заняты.

«Мультидерево» может быть построено на базе любых делителей: 1х2 сварные с процентным соотношением мощности выходных сигналов, планарные 1х2, 1х4, 1х8, 1х16 с одинаковыми показателями затуханий на каждом выходе. Концепция PON-дерева предполагает, что пассивная сеть может быть построена на базе комбинации любых делителей с учетом соблюдения основного правила: делить «дерево» нельзя больше, чем на 64 абонента с соблюдением оптического бюджета системы 30 дБ.

Основным достоинством «мультидерева» является экономия волокна и простота включения нового абонента.

Основные недостатки: сложность первоначального проектирования и риски, связанные с неверным планированием числа возможных абонентов.

Часто населенные пункты спроектированы так, что топология типа «дерево» неуместна, поэтому возникают вопросы о создании сети с топологией типа «звезда» или «шина». Оптический бюджет GEPON системы, а также существующие в производстве делители позволяют реализовать и ту, и другую топологии.

Топология типа «звезда» представляет собой, по сути, вырожденное «дерево» первого типа: длинный магистральный кабель с небольшим количеством волокон с одной стороны подключается к PON-порту OLT, а с другой заканчивается планарным делителем большой емкости (1х64 или 1х32) (рисунок 4).

Доставка сигнала до абонентов может быть реализована двумя способами. Первый способ состоит в том, чтобы «упаковывать» часть выводов делителя в многоволоконный кабель с целью транспорта волокон в одном направлении (например, группа частных домов, расположенная на некотором удалении от делителя). По прибытию в район назначения волокна выводятся из кабеля непосредственно в дома к абонентам, где подключаются к ONU. Второй способ проще: выводы делителя соединяются с абонентским патч-кордом внешнего исполнения, который сразу прокладывается от узла деления прямиком до абонента.

Второй способ подключения типа «звезда» удобно использовать только в том случае, если большое количество абонентов размещено на небольшом удалении от делителя и есть возможность прокладки абонентских патч-кордов каждому абоненту в дом.

Достоинства «звезды» проявляют себя только случае высокой плотности абонентов на малой площади. В остальных случаях практичнее использовать «дерево» или «шину».

Очень часто на территории Украины встречаются небольшие населенные пункты (деревня, село и проч.), представляющие собой одну или несколько параллельно идущих длинных улиц. «Дерево» и «звезду» в таких населенных пунктах развертывать нет смысла: это неудобно и дорого. Единственный выход – «шина».

«Шина» в GEPON-сетях развертывается на одном волокне с использованием каскада сварных делителей 1х2 с процентным соотношением мощности выходных сигналов. При этом вход первого делителя подключается к PON-порту OLT, а остальной каскад строится по принципу «большая мощность – в линию», то есть большая мощность выходного сигнала поступает в магистральную линию и питает весь дальнейший каскад делителей, а меньшая выходная мощность отводится для подключения абонента.

Однако, как показывает практика, делать одно ответвление для одного конкретного абонента неудобно. Во-первых, увеличивается количество сварок на магистральном волокне, что снижает качество сигнала, особенно на последних участках каскада. Во-вторых, возрастает сложность включения нового абонента в центр уже существующего каскада: при включении будут производиться сварные работы, что приведет к отсутствию подключения у абонентов в нижестоящем каскаде. Кроме того, нарушится общая схема затухания в линии, что может отрицательно сказаться на качестве сигнала у последних абонентов в каскаде.

Выход из этой ситуации состоит в комбинировании сварных делителей 1х2 с процентным соотношением мощности выходных сигналов и планарных делителей 1х2, 1х4 и 1х8 (рисунок 5).

При этом сохраняется «шинная» топология, но ответвление сигнала идет не на одного абонента, а на группу абонентов, которые могут быть расположены в радиусе 200 и более метров от планарного делителя.

Данная схема удобна тем, что при грамотном планировании сеть становится легко масштабируемой, и включение нового абонента производится «в три шага»: прокладка патч-корда внешнего исполнения от планарного делителя до абонента, подключение патч-корда к делителю, подключение патч-корда к абонентской ONU.

Кроме того, топологию типа «шина» удобно использовать в случаях, когда улицы в населенных пунктах достаточно емкие с позиции числа абонентов, и в то же время имеют достаточно длинную протяженность. В этом случае более «близкие» к головной станции OLT абоненты обслуживаются одной «шиной» (одним волокном и одним PON-портом OLT), более удаленные – другой «шиной».

Расчеты и практика показали, что наибольшая эффективность топологии типа «шина» достигается при комбинировании сварных делителей 1х2 и планарных делителей 1х4 и 1х8. Для достижения одинакового стабильного сигнала на всех ONU в каскаде должны быть установлены сварные делители 5%/95%, 10%/90% и 20%/80%. С последовательностью установки и полученными значениями мощности сигналов на ONU можно ознакомиться на http://local.com.ua в ветке проекта UA.PON.

Немаловажным является тот факт, что все приведенные схемы и расчеты оставляют запас мощности сигнала, которой хватит на 7-10 километров «свободного» волокна, которое можно использовать для построения «ствола» пассивного «дерева», его «ветвей», а также для абонентских ответвлений.

Автор: Игорь Никишин

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