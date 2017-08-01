Во вторник , 1 августа , компания Sony Pictures Television Networks заявила , что она находится в процессе покупки 95 % акций дистрибутора аниме – компании Funimation .

В заявлении компании Sony говорится, что она покупает контрольный пакет акций Funimation за 143 миллиона долларов, что позволяет оценить дистрибутора аниме в примерно 150 миллионов долларов.

Генеральный директор Funimation Ген Фукунага сохранит свой пост, а также миноритарную долю в бизнесе.

Ранее компания Funimation уже сотрудничала с Sony, совместно работая над порталом FunimationNOW, представляющим потоковые аниме. Покупка компании Funimation укрепит позиции Sony в конкурентной борьбе с другими потоковыми службами – такими, в частности, как Netflix, Hulu и Amazon.

Компании Sony также принадлежит кабельный телеканал ANIMAX, транслирующий аниме.

Президент Отдела международных сетей в Sony Pictures Television Энди Каплан заявил: «После покупки компании Funimation, объединённый портфель интеллектуальной собственности, охватывающий ANIMAX, KIDS STATION и Funimation, позволит нам доставлять лучшие аниме для поклонников этого жанра на любые экраны и платформы. Мы пока не знаем, обеспечит ли компания Sony для Funimation возможность расширения по всему миру, однако надеемся, что любители аниме за пределами США и Канады всё же смогут наслаждаться контентом из каталога Funimation».

Напомним, ранее стало известно о приобретении Scripps Networks Interactive медиахолдингом Discovery Communications.

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