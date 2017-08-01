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Sony Pictures Television
Во вторник, 1 августа, компания Sony Pictures Television Networks заявила, что она находится в процессе покупки 95% акций дистрибутора анимекомпании Funimation.

В заявлении компании Sony говорится, что она покупает контрольный пакет акций Funimation за 143 миллиона долларов, что позволяет оценить дистрибутора аниме в примерно 150 миллионов долларов.

Генеральный директор Funimation Ген Фукунага сохранит свой пост, а также миноритарную долю в бизнесе.

Ранее компания Funimation уже сотрудничала с Sony, совместно работая над порталом FunimationNOW, представляющим потоковые аниме. Покупка компании Funimation укрепит позиции Sony в конкурентной борьбе с другими потоковыми службамитакими, в частности, как Netflix, Hulu и Amazon.

Компании Sony также принадлежит кабельный телеканал ANIMAX, транслирующий аниме.

Президент Отдела международных сетей в Sony Pictures Television Энди Каплан заявил: «После покупки компании Funimation, объединённый портфель интеллектуальной собственности, охватывающий ANIMAX, KIDS STATION и Funimation, позволит нам доставлять лучшие аниме для поклонников этого жанра на любые экраны и платформы. Мы пока не знаем, обеспечит ли компания Sony для Funimation возможность расширения по всему миру, однако надеемся, что любители аниме за пределами США и Канады всё же смогут наслаждаться контентом из каталога Funimation».

Напомним, ранее стало известно о приобретении Scripps Networks Interactive медиахолдингом Discovery Communications.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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