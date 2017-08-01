Европейский суд: при переходе телевидения Италии на цифру было нарушено европейское законодательство

Европейский суд (ECJ) постановил, что при переходе эфирного наземного телевидения Италии с аналогового на цифровой стандарт вещания произошло нарушение норм законодательства ЕС, поскольку для каждого аналогового канала не был выделен цифровой мультиплекс.

Согласно решению Европейского суда, итальянские власти оказали преференции двум ведущим вещателям страны – государственной телерадиокомпании RAI и холдингу Mediaset местного магната Сильвио Берлускони за счёт мелких игроков рынка. Компании RAI и Mediaset получили по два цифровых мультиплекса для каждой из своих трёх аналоговых частот, таким образом, каждый вещатель получил по шесть мультиплексов.

Телерадиокомпания RAI получила шесть мультиплексов для замены общенациональных аналоговых сетей каналов RAI Uno, RAI Due и RAI Tre; холдинг Mediaset также получил шесть мультиплексов – для сетей каналов Canal 5, Rete 4 и Italia 1.

В то же время, компания Persidera, принадлежащая Telecom Italia, получила лишь один цифровой мультиплекс для замены аналоговых частот двух сетей – Europa 7 и Rete A, которые позже были переформатированы в La7 и MTV Italia.

Европейский суд рассматривал данное дело по иску двух итальянских операторов – Europa Way и Persidera. Теперь суд передал дело в Итальянский государственный совет, который должен будет повторно рассмотреть вопрос распределения мультиплексов.

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