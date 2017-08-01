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Европейский суд: при переходе телевидения Италии на цифру было нарушено европейское законодательство

Борис Скуратовский
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Italy / Италия

Европейский суд (ECJ) постановил, что при переходе эфирного наземного телевидения Италии с аналогового на цифровой стандарт вещания произошло нарушение норм законодательства ЕС, поскольку для каждого аналогового канала не был выделен цифровой мультиплекс.

Согласно решению Европейского суда, итальянские власти оказали преференции двум ведущим вещателям страныгосударственной телерадиокомпании RAI и холдингу Mediaset местного магната Сильвио Берлускони за счёт мелких игроков рынка. Компании RAI и Mediaset получили по два цифровых мультиплекса для каждой из своих трёх аналоговых частот, таким образом, каждый вещатель получил по шесть мультиплексов.

Телерадиокомпания RAI получила шесть мультиплексов для замены общенациональных аналоговых сетей каналов RAI Uno, RAI Due и RAI Tre; холдинг Mediaset также получил шесть мультиплексовдля сетей каналов Canal 5, Rete 4 и Italia 1.

В то же время, компания Persidera, принадлежащая Telecom Italia, получила лишь один цифровой мультиплекс для замены аналоговых частот двух сетейEuropa 7 и Rete A, которые позже были переформатированы в La7 и MTV Italia.

Европейский суд рассматривал данное дело по иску двух итальянских операторовEuropa Way и Persidera. Теперь суд передал дело в Итальянский государственный совет, который должен будет повторно рассмотреть вопрос распределения мультиплексов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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