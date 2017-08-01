1 августа команду компании «Диджитал Скринз» покинул Георгий Барзашвили, занимавший пост директора. Эту информацию корреспонденту Mediasat подтвердили в пресс—службе холдинга «Медиа Группа Украина».

Георгий проработал в медиагруппе почти 10 лет, из них четыре года – в компании «Диджитал Скринз». Группа уже определилась с кандидатом на позицию СЕО «Диджитал Скринз» и ведет переговоры о его присоединении к команде руководителей.

Впрочем, господин Барзашвили продолжит сотрудничать с «Медиа Группой Украина» по ряду стратегических коммерческих вопросов в качестве консультанта.

Напомним, «Диджитал Скринз» развивает сервис интерактивного телевидения OLL.TV и вместе с другими медиа—активами является частью холдинга «Медиа Группа Украина», принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову.

Информацию о своём уходе подтвердил и сам Георгий Барзашвили, посвятив данному событию отдельный пост в соцсети Facebook.

«Друзья, с 01.08.2017 я больше не директор «Диджитал Скринз». Это значит, я больше не отвечаю за OLL.TV (равно как и за Vodafone TV, Интерактивное TV by Укртелеком, Vega TV, Україна TV), за дистрибуцию каналов Футбол 1/2 (вместе с их HD—версиями), Украина, НЛО, Индиго, за Xtra TV тоже не отвечаю», – резюмирует он.

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