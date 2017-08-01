Корпорация Discovery Communications покупает компанию Scripps Networks Interactive за 14,6 миллиарда долларов; данная сделка должна повысить ставки объединённой корпорации при переговорах с операторами платного телевидения в эпоху, когда зритель всё чаще смотрит видео в сети. Об этом сообщили представители обеих компаний в понедельник.

Результатом сделки о покупке станет объединение главным образом женской аудитории компании Scripps (представляющей такие каналы как HGTV, Travel Channel и Food Network) с главным образом мужской аудиторией каналов Animal Planet и Discovery Channel от корпорации Discovery.

Благодаря заключению данной сделки, компания Discovery сможет сократить свои расходы и использовать шоу, снятые Scripps, для продажи на международном рынке. Расширенное программное предложение объединённой компании также предоставит ей дополнительные рычаги при ведении переговоров о включении каналов в так называемые «сжатые» или малобюджетные пакеты, которые содержат меньшее в сравнении со стандартными пакетами количество каналов.

В соответствии с данными из недавнего исследования, проведённого Barclays, объединённая компания получит 20% от общей аудитории кабельного телевидения. Это поможет ей укрепить свои позиции для ведения переговоров о продлении контрактов с дистрибуторами. Добавив к своему предложению каналы от Scripps, компания Discovery сможет также запускать собственные «сжатые» пакеты по низким ценам.

Американские телеканалы и кабельные провайдеры испытывают постоянное давление в силу того, что всё большее количество зрителей предпочитает смотреть свои любимые программы и фильмы на мобильных телефонах и планшетах. Также они вынуждены вести постоянную конкурентную борьбу с такими потоковыми службами как Netflix и Amazon.com.

В компании Scripps рассматривали возможность слияния с другой компанией с момента расформирования пять лет тому семейного треста Scripps.

Следует отметить, что компании Discovery, среди акционеров которой – известный кабельный магнат Джон Мелоун, удалось приобрести Scripps, по меньшей мере, с третьей попытки. Агентство Reuters сообщало, что компания Discovery сумела победить Viacom в конкурентной борьбе за право купить Scripps.

Инвесторы, в большинстве своём, положительно расценивают заключение сделки – в частности, из—за синергии, которую получит объединённая компания, а также появлению у неё дополнительных рычагов для переговоров с партнёрами по цеху платного телевидения. С момента появления новостей о начале переговоров между Discovery и Scripps акции Discovery выросли в цене на 3%, а акции Scripps – почти на 30%.

Однако многие аналитики задаются вопросом о том, каким образом объединённая компания будет конкурировать на рынке в долгосрочной перспективе – по мере того, как зрители всё активнее отказываются от услуг кабельных операторов, а рейтинги и рекламные расценки снижаются.

«Если бы не было такой постоянной озабоченности, данная сделка была бы как «слэм—данк», – сообщил Reuters аналитик FBR Capital Markets Бартон Крокет. – Несмотря на то, что обе компании имеют стабильно высокие рейтинги, инвесторы не уверены в том, что это будет продолжаться и дальше, и мы также не уверены в этом, что и вызывает опасения».

Напомним, ранее Discovery полностью выкупил группу—телеканалов Eurosport. Позже спортивные каналы подверглись ребрендингу в результате чего зрители увидели совершенно новое эфирное оформление.

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