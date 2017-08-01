Исследование , проведённое агентством IHS Markit , показало , что онлайн — видео продолжает разрушать телевизионный рынок по мере того , как нарастает конкуренция за контент и потребителя .

Для подготовки отчёта «Время кросс—платформенного телесмотрения 2016» эксперты аналитического агентства изучили тенденции в сфере потребления телевизионного контента на пяти крупных европейских рынках – во Франции, в Германии, в Италии, в Испании и Великобритании, и пришли к выводу о том, что на протяжении 2016 года объёмы просмотров программ линейного телевидения на этих рынках снизились. Также выяснилось, что объёмы просмотров видео со сдвигом во времени в рамках услуги PVR (личный видео—рекордер) практически не изменились, поскольку услуга PVR стала стандартной составляющей услуг платного телевидения. За два последних года телезрители всё чаще обращают своё внимание на платформы с видео по запросу по причине роста доступности служб Интернет—видео и контента.

На развитых цифровых рынках таких стран, как Великобритания и Франция, в 2016 году наблюдалась стабилизация общего времени просмотра видеоконтента при одновременно самых высоких показателях роста просмотров нелинейного видео в Европе. Время, проводимое зрителями в Италии за просмотром программ линейного телевидения значительно превышало время, которое проводят за просмотром линейного телевидения в других странах Европы. На втором месте по этому показателю расположилась Испания. Тем не менее, в этих странах также наблюдается снижение объёмов просмотров программ линейного телевидения в силу усиления влияния на поведение зрителя нелинейных платформ. Эксперты аналитического агентства отмечают, что слабое развитие сетей фиксированного доступа к Интернету в Италии побуждает пользователей к использованию для доступа к всемирной паутине мобильных устройств вместо традиционных широкополосных сетей. Германия оказалась единственной страной из числа ставших объектом изучения, где в 2016 году наблюдался рост объёмов просмотра программ линейного телевидения и, соответственно, общего времени смотрения.

Тем не менее, такая активность пока ещё не оказала негативного влияния на бизнес. Авторы исследования обнаружили, что на пяти больших европейских рынках общие доходы в сфере телевидения – включая доходы от подписки на услуги платного телевидения, рекламы и государственного финансирования – за анализируемый период лишь незначительно сократились: с 58,3 миллиарда евро в 2015 до 58 миллиардов евро в 2016. Поступления от государственного финансирования снизились на 5%, в то же время доходы от подписки на услуги платного телевидения увеличились на 2% (главным образом, из—за увеличения доходов, получаемых от продажи услуг видео по запросу, которые выросли на 10%). Для сравнения – онлайн—видео принесло в 2016 году доход в размере 5 миллиардов евро, что представляет собой рост на 32% в сравнении с показателями 2015 года.

«Несмотря на снижение популярности линейного телевидения, оно по—прежнему будет формировать основу телесмотрения и должно достичь точки стабильности, — отмечает ассоциированный директор отдела телевизионных медиа в IHS Markit Фатеха Бегум. – Тем не менее, традиционным операторам услуг телевидения следует учитывать тот факт, что конкуренция за внимание потребителя увеличивается. В дальнейшем конкуренция за внимание зрителя будет связана с вещами, лежащими за пределами собственно видео, поскольку в распоряжении операторов имеется большое количество медиа—услуг. Рост доступности подключаемых сет—топ—боксов даёт операторам платного телевидения возможность принести на большой экран ряд «подключаемых» функций. Мы ожидаем, что рынки медиа и развлечений будут становиться всё более запутанными по мере того, как игроки, работающие на этих рынках – в частности, социальные медиа, будут стремиться расширять портфели своих предложений».

В отчёте IHS Markit также сказано, что в период с 2015 по 2016 го среднее количество фильмов и телепрограмм, предлагаемых британскими операторами платного телевидения в рамках услуги «видео по запросу», выросло на 13%. Авторы отчёта также указывают на то, что также очевидной является тенденция к «просмотру запоем», характерная для Интернета, что выражается в одномоментном росте сборов операторов на 31%.

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