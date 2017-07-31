На прошлой неделе три крупнейших в мире оператора спутниковой связи представили результаты операционной и коммерческой деятельности . Ниже мы приводим основные выдержки из их финансовых отчётов .

EUTELSAT – ПРОГНОЗ НА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ

Расположенный в Париже спутниковый оператор Eutelsat, несмотря на падение на 2,2% (сопоставимых) годовых доходов (с 1 529 миллиардов евро по итогам прошлого года до 1 477 миллиарда евро в текущем году) и снижение рентабельности EBITDA на 2,7%, показал существенное улучшение свободного денежного потока на 160,5 миллиона евро (с 247 миллионов евро до 408 миллионов евро) по итогам отчётного года, окончившегося 30 июня.

«В минувшем году мы выполнили или даже перевыполнили все наши финансовые обязательства. В частности, наши активные усилия по созданию свободных денежных потоков позволили нам сократить чистую задолженность до показателей в 3,3 раза ниже EBITDA и рекомендовать 10% рост дивидендов. Такие результаты стали возможны не в последнюю очередь благодаря удачной коммерческой ситуации для наших ключевых бизнесов в сфере раздачи видео и в других вертикалях – в частности, в сфере мобильной связи, а также укреплению финансового профиля. Таким образом, в настоящее время мы движемся по пути к обеспечению стабильности в 2017—18 годах с последующим переходом к небольшому росту», – говорит генеральный директор Eutelsat Communications Рудольф Белмер.

В важнейшем для компании Eutelsat сегменте передачи видео в указанный период наблюдалось бурное развитие сектора HD—каналов на спутниках HotBird (13 гр.в.д.), а также «заметное количество продлеваемых контрактов на аренду ёмкостей космических аппаратов, вещающих на Европу и регион MENA, – в частности, речь идёт о спутниках в позиции 28 в.д., и 7 в.д.». Впрочем, в сегменте телерадиовещания также было отмечено снижение доходов на 2,2 %, главным образом – по причине рационализации использования ёмкостей и завершения срока действия контракта с TV d’Orange.

Общий коэффициент заполнения для спутников Eutelsat составил 67,9% (при 70,9% в предыдущем году). При этом число транспондеров, используемых Eutelsat, выросло с 1328 до 1372.

Стоимость контрактов оператора, ожидающих подписания, также снизилась на 8% – с 5,6 миллиарда евро до 5,2 миллиарда евро.

Белмер также заявил, что дивиденды компании для акционеров вырастут на 10% – до 1,21 евро за акцию.

SES: УЛУЧШЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РОСТА

Люксембургский спутниковый оператор SES также опубликовал свои финансовые показатели по итогам полугодия (завершившегося 30 июня), отметив рост доходов на 9,6% до отметки в 1,049 миллиарда евро, а также достижение рентабельности по EBITDA на уровне в 65,5% (при 66,4% в прошлом году) и уровня операционной прибыли в 29,2% (31,3% в прошлом году). Стоимость просроченных важных контрактов выросла с 7,3 миллиарда евро до 7,5 миллиарда евро.

Впрочем, в целом это отчёт о стабильном развитии, поскольку в SES проинформировали об улучшении тенденций, связанных с отделом передачи видео при одновременном падении доходов за второй квартал на 1,9% (в первом квартале текущего года падение составило 4,2%).

«SES в 2017 году продолжает все свои позитивные начинания и имеет все возможности для устойчивого роста и улучшения отдачи от вложенных инвестиций. Сегмент SES Video продолжает предоставлять дифференцированные услуги и расширять возможности для просмотра, при этом доля интегрированных решений за минувший год увеличилась почти вдвое. Тенденция к улучшению, отмеченная во втором квартале, подкрепляет наши ожидания, связанные со стабильным развитием в 2017 году. Впрочем, возможно и некоторое замедление в развитии по причине сдвигов в графике запусков спутника и возникновения каких—либо нештатных ситуаций, – комментирует президент и генеральный директор компании SES Карим Мишель Саббах. – Распределённые сетевые возможности сегмента SES Networks стимулируют мощный рост в вертикалях, связанных с передачей данных, которые расширяются на сферу международных сетей фиксированной передачи данных, авиационной, морской и правительственной связи. Подписанное с компанией Boeing соглашение о развитии стало последней вехой на пути к распространению новых технологий, которые будут формировать основу для будущей сети SES и завоеванию целевых рынков».

По состоянию на 30 июня спутники SES транслировали по всему миру 7741 телеканал, что на 4% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Количество HD—каналов выросло на 6% в сравнении с прошлым годом – до 2587. При этом через спутники SES сегодня также транслируется 20 коммерческих UHD—каналов (по состоянию на 30 июня 2016 года их было 16), включая региональные версии. Таким образом, за последние 12 месяцев доля HD—каналов выросла с 32,7% до 33,4%. За тот же период доля каналов, вещающих в компрессии MPEG—4, увеличилась с 58,8% до 63,5% от общего числа телеканалов, транслируемых через спутники SES.

Доходы подразделения Networks компании SES выросли на 24,9% – до отметки в 343,4 миллиона евро (на 7,5% выше, чем за сопоставимый период в прошлом году).

Доходы подразделения Mobility компании SES показали в первом полугодии стремительный рост – на 88,1% до отметки в 83,8 миллиона евро (на 37,1% выше, чем за сопоставимый период в прошлом году).

По словам Саббаха, в 2017 финансовом году в секторе SES Video ожидается стабильный рост, соответствующий прогнозам, сделанным до последних изменений в графике запусков спутников. С учётом влияния данных изменений, в компании ожидают временный спад темпов роста показателей в секторе SES Video в 2017 финансовом году с последующим возобновлением роста.

В 2017 финансовом году в SES намерены добиться возникновения роста в секторе Fixed Data (фиксированная передача данных), мощного роста в секторе Mobility (мобильная связь) и слабого, но стабильного роста в секторе Government (правительственная связь).

Будущая траектория роста SES будет во многом связана с недавно вложенными и будущими инвестициями в геостационарные спутники и спутники, расположенные на средней околоземной орбите, которые планируется запустить до конца 2019 года и которые должны будут обеспечить годовой прирост доходов до 750 миллионов евро (эквивалент примерно 35% доходов за 2016 год) в «стационарном состоянии». Более 30% этих доходов связано с уже подписанными контрактами.

INTELSAT: ПОКАЗАТЕЛИ ОСТАВЛЯЮТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

Компания Intelsat, как и операторы SES и Eutelsat, также представила свои показатели по итогам 2—го квартала, при этом генеральный директор компании Стивен Спенглер заявил о продолжающемся ценовом давлении по мере того, как службы возобновляют действие контрактов на услуги широколучевых сетевых приложений, стимулируя тем самым годовой рост. Некоторые контракты на аренду ёмкостей не продлевались.

Данное давление привело к падению стоимости просроченных контрактов с 8,5 миллиарда долларов (7,26 миллиарда долларов) по состоянию на март 2017 до 8,2 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня.

Впрочем, в компании ожидают хороших новостей, чему должно способствовать появление в космосе спутника Intelsat 35e, который был успешно запушен 5 июля и с 24 июля проходит орбитальное тестирование. Данный аппарат должен быть введён в коммерческую эксплуатацию в третьем квартале 2017 года. Запланированный на третий квартал запуск спутника Intelsat 37e на борту ракеты Arianespace станет для оператора последним запуском в текущем году. В компании заявили, что, несмотря на сокращение количества просроченных контрактов в целом, количество таковых для спутников группы Epic выросло и сегодня насчитывает более 140 клиентов.

Согласно сообщениям Intelsat, по итогам квартала, завершившегося 30 июня, доход компании составил 533,2 миллиона долларов, а чистые убытки – 23,8 миллиона долларов.

«Мы добились успеха в продаже услуг спутников Intelsat Epic, заключив несколько новых контрактов на использование ёмкостей Intelsat 33e, и это говорит о том, что наши новые космические аппараты обеспечивают высокую производительность для наших клиентов—провайдеров услуг, – говорит Спенглер. – Появление в нашем предложении новых услуг, которые стали возможны благодаря использованию спутников типа Intelsat Epic, таких, в частности, как оперативно эффективные беспроводные решения для расширения сетей 2G и 3G, увеличат наши рыночные возможности по мере того, как мы развиваем сеть спутников Intelsat Epic. Прогресс, связанный с данными оптимизированными управляемыми услугами, а также развитие взаимодействия с дистрибуторами поможет нам возобновить рост после завершения создания сети».

Intelsat оправдал все свои прогнозы на 2017 год. В отделе сетевых услуг было отмечено падение доходов на 6% за квартал, до отметки в 214,9 миллиона долларов. В отделе медиа доходы выросли на 5% – до отметки в 222,2 миллиона долларов. Доходы от правительственных заказов снизились на 8% – до отметки в 86 миллионов долларов.

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