Трое мужчин , заработавших более 12 миллионов китайских юаней ( 1 , 8 миллиона долларов США ) на продаже нелицензированных на территории Китайской Народной Республики ( КНР ) сет — топ — боксов для приёма программ спутникового телевидения из — за рубежа , приговорены к тюремному заключению народным судом района Миньхан ( входит в городскую агломерацию Шанхая ).

Согласно нормам китайского законодательства, приём спутниковых телеканалов на территории КНР является объектом лицензирования по причине необходимости подвергать контент цензуре, пишет местное издание Shanghai Daily.

Обвиняемые были осуждены на срок от пяти до шести лет и девяти месяцев, при этом каждому из них также придётся заплатить штраф в размере более 200 000 китайских юаней.

Двое из обвиняемых, жители провинции Фуцзянь, носящие фамилии У и Вань, были коллегами. Они начали продавать сет—топ—боксы в марте 2013 года. У обеспечивал решение финансовых вопросов, а Вань – технических.

У и Вань нашли завод, на котором можно было выпускать сет—топ—боксы, которые затем продавались через торговые точки, а также через интернет. Согласно заявлению суда, с начала своей деятельности и до момента задержания в январе 2016 года У и Вань заработали более 8,6 миллиона юаней.

Третий осуждённый, Ван, житель родного города У, присоединился к прибыльному бизнесу в марте 2014 года.

Он покупал сет—топ—боксы у У для последующей их продажи через свой интернет—магазин на популярном ресурсе для онлайн—продаж Taobao. К моменту своего задержания в декабре 2015 года Ван сумел заработать около 3,5 миллиона юаней.

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