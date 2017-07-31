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Трое мужчин, заработавших более 12 миллионов китайских юаней (1,8 миллиона долларов США) на продаже нелицензированных на территории Китайской Народной Республики (КНР) сеттопбоксов для приёма программ спутникового телевидения изза рубежа, приговорены к тюремному заключению народным судом района Миньхан (входит в городскую агломерацию Шанхая).

Согласно нормам китайского законодательства, приём спутниковых телеканалов на территории КНР является объектом лицензирования по причине необходимости подвергать контент цензуре, пишет местное издание Shanghai Daily.

Обвиняемые были осуждены на срок от пяти до шести лет и девяти месяцев, при этом каждому из них также придётся заплатить штраф в размере более 200 000 китайских юаней.

Двое из обвиняемых, жители провинции Фуцзянь, носящие фамилии У и Вань, были коллегами. Они начали продавать сеттопбоксы в марте 2013 года. У обеспечивал решение финансовых вопросов, а Ваньтехнических.

У и Вань нашли завод, на котором можно было выпускать сеттопбоксы, которые затем продавались через торговые точки, а также через интернет. Согласно заявлению суда, с начала своей деятельности и до момента задержания в январе 2016 года У и Вань заработали более 8,6 миллиона юаней.

Третий осуждённый, Ван, житель родного города У, присоединился к прибыльному бизнесу в марте 2014 года.

Он покупал сеттопбоксы у У для последующей их продажи через свой интернетмагазин на популярном ресурсе для онлайнпродаж Taobao. К моменту своего задержания в декабре 2015 года Ван сумел заработать около 3,5 миллиона юаней.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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