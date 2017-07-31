Возможность принимать сигнал DVB — T2 получают жители ещё двух регионов Чехии .

Покрытие DVB—T2 сети от чешской компании České Radiokomunikace (ČRa) увеличилось. После запуска вещания в двух новых регионах страны – Домажлице и Пардубице – сеть покрывает территорию, на которой, в общей сложности, проживает 76% населения Чехии.

К концу текущего года в ČRa надеются охватить вещанием в стандарте DVB—T2 97,6% населения Чехии, а в первом квартале 2018 достичь охвата 99% населения страны.

В Чехии DTT является бесплатной услугой; программы наземного эфирного телевидения в этой стране смотрят в 60% домохозяйств, что намного выше средних показателей по странам Центральной и Восточной Европы.

Переход цифрового телевидения Чехии на стандарт DVB—T2 должен завершиться в 2020 году, когда будут выключены все передатчики, работающие в прежнем стандарте – DVB—T.

Перевод наземного эфирного телевидения со стандарта DVB—T на стандарт DVB—T2 необходим для реализации плана по перераспределению части частотного спектра в диапазоне 700 МГц, ныне используемого DVB—T, в пользу служб мобильной связи в стандарте следующего поколения 5G.

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