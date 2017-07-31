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DVB-T2
Возможность принимать сигнал DVBT2 получают жители ещё двух регионов Чехии.

Покрытие DVBT2 сети от чешской компании České Radiokomunikace (ČRa) увеличилось. После запуска вещания в двух новых регионах страныДомажлице и Пардубице – сеть покрывает территорию, на которой, в общей сложности, проживает 76% населения Чехии.

К концу текущего года в ČRa надеются охватить вещанием в стандарте DVBT2 97,6% населения Чехии, а в первом квартале 2018 достичь охвата 99% населения страны.

В Чехии DTT является бесплатной услугой; программы наземного эфирного телевидения в этой стране смотрят в 60% домохозяйств, что намного выше средних показателей по странам Центральной и Восточной Европы.

Переход цифрового телевидения Чехии на стандарт DVBT2 должен завершиться в 2020 году, когда будут выключены все передатчики, работающие в прежнем стандартеDVBT.

Перевод наземного эфирного телевидения со стандарта DVBT на стандарт DVBT2 необходим для реализации плана по перераспределению части частотного спектра в диапазоне 700 МГц, ныне используемого DVBT, в пользу служб мобильной связи в стандарте следующего поколения 5G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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