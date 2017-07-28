Компания Google ведёт подготовку к объединению своих подписных потоковых служб YouTube Red и Play Music в одну комбинированную услугу. По итогам анализа отзывов пользователей, многие из которых утверждают, что ныне существующая система является «слишком запутанной», в Google решили, что более целесообразным будет выработать для потенциальных клиентов «одно предложение».

Предложение YouTube Red было запущено в 2015 году в качестве подписной услуги стоимостью 10 долларов в месяц. Служба предоставляет доступ к традиционному для YouTube контенту без рекламы, а также включает опцию загрузки контента для последующего просмотра в автономном режиме. Подписавшись на YouTube Red, пользователь также получает в качестве бонуса бесплатный доступ к Play Music – потоковой музыкальной онлайн—платформе Google.

В комментарии, данном изданию The Verge, глава музыкального отдела в YouTube Лиор Коэн заявил, что вскоре условия доступа к службам компании изменятся. Подписка на YouTube Red и Google Play Music будет объединена под одним баннером. Данное изменение должно внести большую ясность для пользователей относительно того, какую именно услугу они получают в данный момент.

Коэн не сообщил, как будет называться реформированная таким образом служба. Собственно, никто не ожидает каких—либо изменений в брендировании каждого из двух приложений. Новое имя будет использоваться исключительно в целях продвижения на рынок единой подписки на продукты, создав «одно предложение» для привлечения всех любителей музыки. В компании Google надеются на то, что система упрощённого доступа сразу ко всему каталогу Play Music и видео на YouTube без рекламы станет залогом победы в конкурентной борьбе на переполненном предложениями рынке музыкального контента.

Объединение услуг не должно никак повлиять на их существующих абонентов. В компании Google пообещали информировать пользователей перед внесением каких—либо изменений в тарифные планы. Также в компании добавили, что Google вместе со своими партнёрами по музыкальной индустрии работает над созданием «максимально качественного» музыкального потокового продукта.

«Музыка очень важна для Google, поэтому мы изучаем различные варианты возможного объединения наших музыкальных предложений с целью создания максимально качественных продуктов для наших пользователей, музыкальных партнёров и исполнителей», — комментирует изданию The Verge представитель компании. – «Для тех, кто уже является пользователем этих услуг, пока ничего не изменится. В случае каких—либо изменений в будущем мы обещаем обо всём подробно информировать заранее».

Благодаря созданию единого брендинга, компания Google получит уникальные возможности для позиционирования своих услуг и продвижения двух своих наиболее важных предложений поклонникам любого из них. Несмотря на то, что эти предложения в той или иной степени пересекаются, каждое из них имеет свою чёткую направленность, целевую аудиторию и по—своему ценно.

Любитель потоковой музыки, который лишь время от времени смотрит видео на YouTube, должен по достоинству оценить эти предложения – точно так же, как тот, кто лишь иногда слушает музыку, но ежедневно часами смотрит видео на YouTube. На фоне постоянной критики компании Google за то, что в её предложениях присутствуют целые группы схожих, но разделённых продуктов, данное решение об объединении проектов должно продемонстрировать стремление компании упростить свой набор предложений.

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