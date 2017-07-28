YouTube может похвастаться полутора миллионами зрителей в месяц – отчасти благодаря всплеску количества просмотров на больших экранах, – свидетельствует официальная статистика компании.

Выступая на телеконференции по итогам второго квартала для инвесторов корпорации Alphabet – материнской компании YouTube, генеральный директор Google Сандай Пичар заявил, что сегодня люди смотрят контент с YouTube на телефонах и планшетах в среднем по 60 минут в день.

Однако, добавил он, наибольшие перспективы для роста YouTube представляют экраны в гостиных: «За год объёмы просмотров контента с YouTube на телевизионных экранах увеличились практически вдвое».

«В этом квартале мы представили шесть новых оригинальных финансируемых за счёт рекламы проектов YouTube, от таких звёзд, как Эллен ДеДженерес и Кевин Харт, а также таких творцов контента для YouTube, как Rhett и Link, – говорит Пичай. – Реакция рекламодателей на эти новые проекты была крайне положительной».

«Также на прошлой неделе наша служба телевидения YouTube Live TV – была запущена в десяти крупных городских агломерациях по всей Америке. Таким образом, всего за четыре месяца число рынков, на которых данная услуга доступна, выросло втрое».

Данные комментарии были сделаны на фоне заявления компании Alphabet о резком росте доходов. Впрочем, прибыли компании за минувший год снизились из-за штрафных санкций, недавно наложенных на неё Европейской Комиссией за нарушение норм антимонопольного законодательства. Если бы этого не случилось, прибыли компании бы также выросли.

В целом по итогам квартала, закончившегося 30 июня 2017 года, в компании Alphabet озвучили 21%-ный скачок прибылей – до отметки в 26,0 миллиарда долларов.

Чистый доход компании составил 3,52 миллиарда долларов (при 4,88 миллиарда долларов годом ранее) из-за наложенного Европейской комиссией штрафа в размере 2,7 миллиарда долларов во втором квартале 2017 года.

В Еврокомиссии обвинили Google в злоупотреблении своим доминированием на рынке поисковых служб путём предоставления «незаконных преференций собственной службе сравнения покупок», что является нарушением антимонопольных правил ЕС.

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