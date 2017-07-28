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YouTube может похвастаться полутора миллионами зрителей в месяц – отчасти благодаря всплеску количества просмотров на больших экранах, – свидетельствует официальная статистика компании.

Выступая на телеконференции по итогам второго квартала для инвесторов корпорации Alphabet – материнской компании YouTube, генеральный директор Google Сандай Пичар заявил, что сегодня люди смотрят контент с YouTube на телефонах и планшетах в среднем по 60 минут в день.

Однако, добавил он, наибольшие перспективы для роста YouTube представляют экраны в гостиных: «За год объёмы просмотров контента с YouTube на телевизионных экранах увеличились практически вдвое».

«В этом квартале мы представили шесть новых оригинальных финансируемых за счёт рекламы проектов YouTube, от таких звёзд, как Эллен ДеДженерес и Кевин Харт, а также таких творцов контента для YouTube, как Rhett и Link, – говорит Пичай. – Реакция рекламодателей на эти новые проекты была крайне положительной».

«Также на прошлой неделе наша служба телевидения YouTube Live TV – была запущена в десяти крупных городских агломерациях по всей Америке. Таким образом, всего за четыре месяца число рынков, на которых данная услуга доступна, выросло втрое».

Данные комментарии были сделаны на фоне заявления компании Alphabet о резком росте доходов. Впрочем, прибыли компании за минувший год снизились из-за штрафных санкций, недавно наложенных на неё Европейской Комиссией за нарушение норм антимонопольного законодательства. Если бы этого не случилось, прибыли компании бы также выросли.

В целом по итогам квартала, закончившегося 30 июня 2017 года, в компании Alphabet озвучили 21%-ный скачок прибылей – до отметки в 26,0 миллиарда долларов.

Чистый доход компании составил 3,52 миллиарда долларов (при 4,88 миллиарда долларов годом ранее) из-за наложенного Европейской комиссией штрафа в размере 2,7 миллиарда долларов во втором квартале 2017 года.

В Еврокомиссии обвинили Google в злоупотреблении своим доминированием на рынке поисковых служб путём предоставления «незаконных преференций собственной службе сравнения покупок», что является нарушением антимонопольных правил ЕС.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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